Der BVK sträubt sich gegen einen Kostendeckel und ein Zillmerverbot in der Altersvorsorgereform. Auf die Kritik gibt es einen heftigen verbalen Konter von Axel Kleinlein.

Er ist als Lautsprecher und streitbarer Geist der Branche bekannt – Axel Kleinlein. Einst führte er öffentlichkeitswirksam den Verbraucherverein Bund der Versicherten, heute ist er selbstständig und bezeichnet sich auf seiner Website als Versicherungsmathematiker, Journalist und leidenschaftlicher Verbraucherschützer.

Kleinlein ist bekannt für seine These des „legalen Betrugs“ bei kapitalbildenden Lebensversicherungen. Er legte sich mit der Allianz, dem GDV, Run-Off-Plattformen oder Finanzvertrieben an. Nun bekommt jemand durch Kleinlein sein Fett weg, der selbst für launige Reden und harte Auseinandersetzungen bekannt ist – Michael H. Heinz, langjähriger Präsident des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute (BVK).

Kleinlein wettert gegen Michael H. Heinz vom BVK

In einem Beitrag der Rubrik „Kleinleins Klartext“, die der 56-Jährige auf seiner Website und auf Linkedin veröffentlichte, bezeichnet er den Chef des größten híesigen Vermittlerverbands als „Chefideologe“. Kleinlein schreibt über Heinz: „Jetzt keilt er mal wieder gegen mich und wirft mir vor, dass ich überhöhte Abschlusskosten kritisiere, um seinen Berufsstand zu diskreditieren. Dabei bezieht er sich auf die aktuelle Diskussion rund um den Kostendeckel und das vermeintliche Zillmerverbot.“

Zillmerverbot und Kostendeckel im Fokus der Debatte

Es sind genau diese Punkte, die vor der ersten Lesung des Altersvorsorgereformgesetzes im Bundestag am 26. Februar 2026 mehr denn je diskutiert werden. Im Gesetzesentwurf steht, dass die Abschluss- und Vertriebskosten für das Nachfolgerprodukt der Riester-Rente nicht mehr wie bisher in den ersten fünf Jahren der Vertragslaufzeit mit den Beiträgen verrechnet werden dürfen (Zillmerung), sondern über die gesamte Laufzeit des Vertrages verteilt werden.

Durch das Verbot soll sichergestellt werden, dass von Beginn an ein größerer Teil der Sparbeiträge in den Kapitalstock fließt und somit die Renditechancen der Sparer steigen. Ziel sei es auch, einen Anbieterwechsel zu erleichtern und Fehlentscheidungen bei der Produktwahl im Zeitablauf korrigieren zu können.

Der Kostendeckel wiederum zwingt die Versicherer dazu, ihre Kostenstrukturen zu überdenken. Ohne Zillmerung, also ohne hohe Vorab-Provisionen, ist es für sie einfacher, diesen Kostendeckel einzuhalten. Der Entwurf sieht vor, dass beim vorgesehenen Altersvorsorgedepot die jährliche Renditeminderung durch die sogenannten Effektivkosten auf maximal 1,5 Prozent begrenzt ist.

BVK sieht Beratung finanziell bedroht

Vor allem die Vermittlerverbände laufen gegen die Pläne Sturm. Sie lehnen einen Kostendeckel, den Kleinlein in der geplanten Form viel zu hoch findet, und ein Zillmerverbot geschlossen ab. Bereits im Dezember gab es vom BVK dazu eine Stellungnahme. Im Ergebnis stehe die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit des ganzen Berufsstands der Vermittler auf dem Spiel, so der Interessenverband.

Von Präsident Heinz heißt es jetzt dazu: „Das geplante Zillmerungsverbot erschwert die bisherige Finanzierung von Beratung und führt zu Unsicherheiten, da Vermittler ihre Vergütung nicht mehr in der gewohnten Form erhalten können.“

Ein möglicher Kompromiss wäre die Verteilung der Abschlusskosten auf zum Beispiel zehn statt fünf Jahre oder eine transparente Kostenstruktur, bei der ein größerer Anteil der Kosten in den frühen Vertragsjahren anfällt und bei der die Beratungsleistungen weiterhin angemessen vergütet werden, so der Funktionär. Alternativ könnten laut Heinz Deckelungen oder Offenlegungspflichten eingeführt werden, ohne das ökonomische Fundament der Beratung zu gefährden.

Verbale Spitze von BVK-Präsident Heinz

Die Aussage von Kleinlein, die Abschlusskosten seien zu hoch, „halten wir für ideologisch und interessengeleitet, um unseren Berufsstand zu diskreditieren“, erklärt Heinz weiter. Der Gesetzgeber reguliere die Kostenbelastung von Lebensversicherungen bereits seit 2015 mit dem LVRG. Zudem seien mit der EU-Vermittlervertriebsrichtlinie IDD klare Regeln geschaffen worden, um Fehlanreize im Vertrieb auszuschließen.

Warum sich Heinz ausgerechnet auf Kleinlein einschießt, ist unklar. Auch der Bundesrat hatte bereits vor drei Wochen zum Kostendeckel eine ähnlich kritische Position geäußert. Zudem hatte Kleinlein in zwei Beiträgen vergangene Woche zu den Punkten Zillmerung und Kostendeckel im Gesetzesentwurf zwar Positionen vertreten, die nicht auf der Linie des BVK sind, dabei blieb der Branchenkenner aber sachlich, legte Musterberechnungen vor und kritisierte alleinig die Versicherer. Von Vermittlern sprach Kleinlein nicht.

Kleinlein-Post mit zahlreichen persönlichen Angriffen

Offensichtlich ist es diese unerwartete Attacke gegen ihn, die Kleinlein jetzt auf die Palme bringt. Der Aktuar verlinkt in seinem „Klartext“-Statement genau den Beitrag des Fachmagazins „Versicherungsjournal“, in dem das Heinz-Zitat zum ersten Mal fällt. Insgesamt greift er in seinem eigenen aktuellen Beitrag Heinz fortwährend in einem sehr persönlichen Ton an, der teilweise polemisch wirkt. So wirft er ihm unter anderem „Hate-Speech“ vor.

Es heißt von Kleinlein: „Ich habe mich in dieser Diskussion rund um das Altersvorsorgereformgesetz in keiner meiner Pressemitteilungen über zu hohe Abschlusskosten echauffiert. Das hat er erfunden. Es klingt aber halt so schön, das zu behaupten. Das passt in das einfache Schwarz-Weiß-Weltbild eines BVK-Chefideologen.“

Für Heinz sei Kritik an hohen Abschlusskosten gleichbedeutend mit einer Kritik an hohen Provisionen, so der Versicherungsmathematiker. „Mehr als einmal habe ich versucht, diesem Herrn den Unterschied zwischen Abschlusskosten und Provisionen zu erklären. (...) Aber das ist für ihn anscheinend zu kompliziert.“ Für Heinz habe jede Kritik an überhöhten Abschlusskosten nur das Ziel, Versicherungsvermittler in den Schmutz zu ziehen. Dass es eigentlich um bessere Produkte gehe, „das ist jenseits seiner Vorstellungskraft“, so Kleinlein.

Er wirft Heinz auch vor, das vergangene EU-Parlament mehrfach ausdrücklich als „linksversifft“ beschimpft zu haben. „Respekt vor einem gewählten Parlament hat er nicht. Ich bin dann gerne auch Opfer seiner Anfeindung und sehe mich als Demokrat im Lager des EU-Parlaments“, schreibt Kleinlein weiter.

BVK ignoriert die Kleinlein-Attacke

Der BVK reagierte auf Nachfrage unserer Redaktion auf die Kleinlein-Äußerungen knapp. Heinz lässt sich mit folgenden Worten durch einen Sprecher zitieren: „Ich und der BVK sind an einer sachlichen Auseinandersetzung über die bestmögliche Reform privater Altersvorsorge interessiert. Daher werde ich den LinkedIn-Beitrag nicht kommentieren.“ Stattdessen veröffentlichte der Verband heute ein Videostatement von Heinz und eine Pressemitteilung, in dem man seine Kritik am Gesetzesentwurf erneuert.

BVK-Landeschef prescht vor

Doch was den Umgang mit den Kleinlein-Angriffen angeht, hat ein hochrangiges BVK-Mitglied offenbar eine ganz eigene Auffassung. Bei Linkedin reagierte Ludger Tillmann, Makler und Vorsitzender des BVK-Landesverbandes Nordrhein-Westfalen direkt auf die Vorwürfe. Er kommentierte den Post bereits gestern unmittelbar, nachdem Kleinlein ihn veröffentlichte, offensichtlich aber nicht abgestimmt mit seinem Bundesverband, der die Verbalattacke laut eines Sprechers gegenüber unserer Redaktion noch gar nicht kannte.

Tilmann verteidigt Heinz darin vehement, spricht von persönlichen Diffamierungen und pauschalen Herabwürdigungen. Kleinlein habe die professionelle Ebene einer Debatte verlassen. Er schreibt: „Als Vorsitzender des BVK Landesverbandes NRW mit über 5.000 Mitgliedern verbitte ich mir diesen Tonfall.“ In einem weiteren Post-Kommentar von ihm heißt es:

Verbalduell zwischen Axel Kleinlein und Ludger Tillmann auf Linkedin

Kleinlein konterte darauf und machte ein ganz neues Fass auf:

Das wiederum wollte Tillmann nicht auf sich sitzen lassen, der in seiner erneuten Antwort von einem „Ablenkungsmanöver“ spricht: ​„Dass Sie versuchen, mich jetzt in Sippenhaft für jedes Zitat von Michael Heinz zu nehmen, können Sie sich schenken. Diese Zitate kenne ich nicht mal. Ich bin Vorsitzender des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute NRW und spreche für meine Mitglieder hier im Land. Ich bin nicht Ihr Oberlehrer für die Rhetorik-Noten anderer Leute“.​

Ein Mathematiker, der sich in persönlichen Schlammschlachten verliert, verliere seine fachliche Glaubwürdigkeit, so Tillmann. ​„Wir Westfalen mögen es geradeaus, aber wir bleiben beim Gegenüber oberhalb der Gürtellinie. Davon ist Ihr Stil leider meilenweit entfernt. Wenn Sie wieder Lust auf eine Sachdebatte ohne Schimpfnamen haben, melden Sie sich einfach.“