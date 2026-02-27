Der geplante Kostendeckel in der geförderten privaten Altersvorsorge könnte im Gesetzgebungsverfahren noch angepasst werden. Beim Zillmerverbot sieht es hingegen nicht so aus

Gestern (26. Februar 2026) war es endlich so weit: Der Bundestag debattierte in erster Lesung das Altersvorsorgereformgesetz. Das öffentliche Interesse hielt sich in Grenzen. Bei Angehörigen der Versicherungsbranche dürfte das anders gewesen sein, denn für sie steht viel auf dem Spiel. Im weiteren parlamentarischen Verfahren wird es aus ihrer Sicht wohl um eine praxisnahe Ausgestaltung gehen.

Gerade die Vermittlerszene ist in Aufruhr. Interessenverbände wie BVK, AfW, Votum, IGVM oder BDV fürchten teilweise nicht weniger als um den Fortbestand des Berufsstandes ihrer Mitglieder. Grund sind der geplante Kostendeckel, ein Zillmerverbot und eine mögliche Aussetzung der Beratungspflicht beim Standarddepot. Letztere fordert der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Im Gesetzentwurf steht diese indes nicht.

Finanzminister Klingbeil kündigt Nachbesserungen an

Hoffnung dürfte manchen Branchenvertretern eine Aussage von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) machen. Er zeigt sich offen für Nachbesserungen am geplanten Altersvorsorgedepot. Vor der Bundestagssitzung stellte er klar, dass insbesondere der vorgesehene Kostendeckel im parlamentarischen Verfahren noch einmal überprüft werden dürfte.

Im Gespräch mit „Finanztip“-Chefredakteur Hermann-Josef Tenhagen sagte Klingbeil, er gehe davon aus, dass die Kostenbremse „nachgeschärft“ werde. Mehrere Parlamentarier aus unterschiedlichen Fraktionen hätten ihm bereits signalisiert: „Den Punkt schauen wir uns noch einmal genau an.“

Die Position von Tenhagen ist indes eindeutig: „1,5 Prozent Kosten gefährden den zentralen Vorteil des neuen Modells“, so der Finanzjournalist. „Finanztip“ hatte im September 2025 eine Obergrenze von maximal 0,5 Prozent pro Jahr gefordert. „Nur mit niedrigen Kosten werden staatliche Zuschüsse effizient eingesetzt“, so Tenhagen.

Redner im Bundestag kritisieren Kostendeckel

Auch in der Bundestagsdebatte äußerten mehrere Abgeordnete in ihren Reden Kritik an den geplanten 1,5 Prozent Effektivkosten für das Standarddepot. Vergleichbare Staatsfonds wie der in Schweden würden dies mit nur 0,1 Prozent Kosten hinbekommen, so Stefan Schmidt (Bündnis 90/Die Grünen) und warb bei dieser Gelegenheit erneut für den Vorschlag seiner Partei zu einem Bürgerfonds.

Wohl noch wichtiger dürfe sein, dass auch aus den Regierungsfraktionen Bedenken in der Kostenfrage angemeldet wurden. So sagte Finanzausschuss-Mitglied Michael Thews (SPD): „Wir werden daran arbeiten, dass die Gebührenstruktur vielleicht noch gesenkt werden kann.“ Ein Produkt bringe am meisten Rendite, wenn die Gebühren nicht so hoch sind, so seine Feststellung. Man wolle das in den weiteren Verhandlungen zur Reform nochmal angehen, so Thews.

Der Bundesverband Finanzdienstleistung AfW verweist in einer aktuellen Stellungnahme zudem auf den Redebeitrag von Carsten Brodesser (CDU) im Bundestag, wonach der Kreis der Förderberechtigten im weiteren Verfahren noch zu diskutieren sei. „Selbständige müssen selbstverständlich einbezogen werden. Altersvorsorge darf nicht vom Status abhängen“, sagt dazu der geschäftsführende Vorstand des AfW, Norman Wirth.

Beim Zillmerverbot zeichnen sich keine Änderungen ab

Beim Thema Zillmerverbot scheint es für die Vermittler und ihre Verbände indes weniger gut auszusehen. So gab es in der Bundestagssitzung keine Wortbeiträge, die auf eine Rückkehr zur Zillmerung oder ähnliches hindeuteten. Stattdessen betonte zum Beispiel Brodesser, dass man bei der Reform der Riester-Rente bewusst auf hinderliche Punkte wie „teilweise hohe Abschluss- und Verwaltungskosten, die bei Abschluss fällig wurden und einen späteren Wechsel des Anbieters unattraktiv machen“ verzichtet habe.

Auch Bundesfinanzminister Klingbeil und weitere Redner betonten in ihren Reden die positiven Effekte des Gesetzentwurfs bezüglich niedriger Kosten beziehungsweise der Verteilung der Abschlusskosten auf die gesamte Vertragslaufzeit.

AfW-Kritik an Wegfall der Zillmerung

Davon unbeirrt erneuerte Wirth seine Kritik an einem Wegfall der Zillmerung. Wo Beratung erbracht wird, müsse eine zeitnahe Vergütung weiterhin möglich bleiben. Abschlusskosten dürften nicht so verteilt werden, dass der anfängliche Beratungsaufwand wirtschaftlich entwertet wird.

Wirth. „Die Diskussion darf sich nicht allein auf Prozentkennziffern verengen. Kundennutzen besteht nicht nur aus niedrigen Kosten, sondern auch aus qualifizierter Beratung, Haftung und laufender Betreuung. Pauschale Aussagen greifen hier zu kurz. Klar ist aber auch: Altersvorsorgeberatung ist anspruchsvoll und haftungsträchtig. Ohne eine angemessene Vergütung wird eine flächendeckende qualifizierte Beratung in der geförderten Altersvorsorge nicht aufrechterhalten werden können.“

Das Statement gleicht im Wortlaut dem eines Kommentars von Wirth gegenüber Fachmedien, darunter auch DAS INVESTMENT Versicherungen, vom Wochenbeginn. Doch in diesem Fall hatte der AfW-Funktionär noch die Vorschläge von Aktuar und Branchenkritiker Axel Kleinlein adressiert, der die Abschlusskosten bei Lebensversicherungsprodukten für zu hoch hält.

Mit dem ehemaligen Verbraucherschützer Kleinlein war der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) als größter Lobbyverein unter den Vermittlern noch schärfer ins Gericht gegangen. Die Folge war ein verbaler Konter von Kleinlein und eine hitzige Diskussion mit einem hochrangigen BVK-Mitglied bei Social Media.

GDV mit inhaltlich völlig anderen Schwerpunkten

Andere Vermittlerververbände meldeten sich nach der ersten Bundestagsdebatte zu dem Thema nicht noch einmal zu Wort. Das taten dafür andere Akteure, darunter der GDV, der dabei offenbarte, dass der Verband völlig andere Themen im Blick hat als die Vermittler, unter anderem vermeintlich zu starre Garantievorgaben oder ein unwiderrufliches Wechselrecht von Riester-Verträgen in das neue Fördersystem.

Themen wie Kostendeckel und Zillmerverbot kommen im GDV-Statement überhaupt nicht zu Wort. Stattdessen verlangt der GDV erneut, die gesetzliche Beratungspflichten für das Standardprodukt auszusetzen. „Wenn Versicherer das gleiche Produkt nur mit Beratung anbieten dürfen, während Neobroker nicht beraten müssen, entsteht kein fairer Wettbewerb“, sagt GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Eine Position, die die Vermittlerverbände geschlossen ablehnen.

Auf die Anfrage unserer Redaktion, welche Rolle ein Zillmerverbot für den GDV spielt und ob es auch in politischen Gesprächen thematisiert wurde, verwies ein Sprecher auf eine schriftliche Stellungnahme des Verbands. Darin heißt es: „Wir weisen (...) auf die Erfahrungen aus der Vergangenheit hin: Damals hatte sich eine Verteilung der Abschlusskosten über zehn statt zuletzt fünf Jahre als erheblicher Hemmschuh für die Verbreitung erwiesen.“

Der konkrete Begriff Zillmerung findet sich in der Stellungnahme nicht. Die Tendenz ist dennoch klar: Auch der GDV hält wenig von diesem Punkt des Gesetzestextes. „Welcher Dienstleister akzeptiert, dass er nach vollständiger Leistungserbringung über Jahre, manchmal Jahrzehnte hinweg in Raten bezahlt wird? Versicherungsvermittler sind Unternehmer. Sie werden ihre Dienste nur anbieten, wenn sie auch adäquat vergütet werden“, so der Sprecher.

Fondsverband geht Zillmerverbot nicht weit genug und sieht sich benachteiligt

Der BVI Bundesverband Investment und Asset Management vertritt als Lobbyverband der Investmentbranche indes eine ganz andere Linie und den dreht den Spieß quasi um. Ein Zillmerungsverbot sei sinnvoll, reiche jedoch nicht mal aus, um Wettbewerbsgleichheit im Vertrieb herzustellen. Versicherer könnten nach wie vor ihrem Vertrieb weiterhin vorab Provision zahlen und die Kosten dafür und das Stornorisiko auf das Versichertenkollektiv abwälzen.

Thomas Richter, Hauptgeschäftsführer des BVI, sagt: „Es darf nicht sein, dass Versicherer das Zillmerungsverbot aushebeln können. Provisionen müssen nicht nur im Kundenvertrag, sondern auch im Vertrieb über die gesamte Laufzeit verteilt werden. Andernfalls wird der Wettbewerb verzerrt zu Lasten der Sparer.“