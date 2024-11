Maximilian Kunkel © UBS

Maximilian Kunkel, Chefanlagestratege für Deutschland bei UBS Global Wealth Management:

„Der Dax reagiert kurzfristig positiv auf das Ende der Ampelkoalition. In naher Zukunft sollten jedoch andere Faktoren für die Entwicklung des Dax deutlich relevanter sein, wie die Auswirkungen der US-Wahl auf die Handelspolitik sowie die Details zu weiteren Stimulusmaßnahmen in China. Dies liegt vor allem an der internationalen Exponierung und Sektorkomposition des Dax.

Vorgezogene Wahlen könnten strukturelle Reformen und höhere Ausgaben mit sich bringen. Falls sich dies abzeichnet, sind auch künftig höhere Bewertungen wahrscheinlich, was vor allem den eher binnenwirtschaftlich orientierten, klein- und mittelgroß kapitalisierten Unternehmen in Deutschland zugutekommen wird.“

Stefan Hofrichter © Allianz Global Investors

Stefan Hofrichter, Leiter Globale Wirtschaft und Strategie bei Allianz Global Investors:

„Grundsätzlich gilt es festzuhalten: Anleger investieren in Assets, nicht ins BIP oder in Regierungen. Aus Investmentsicht sind fundamentale Entwicklungen sowie die Bewertungen daher deutlich wichtiger als politische Ereignisse. Und aus politischer Sicht sind die Wahlen in den USA wichtiger als ein Regierungswechsel in Deutschland.

Gleichwohl ist auch festzustellen, dass für deutsche Aktien zum Teil dasselbe gilt wie für die deutsche Wirtschaft, nämlich dass es strukturelle Herausforderungen gibt.

Diese inkludieren:

eine im internationalen Vergleich hohe Steuerbelastung

Bürokratie (dies gilt aber mit Ausnahme der USA auch für viele andere G7-Länder)

hohe Energiepreise (insbesondere verglichen mit den USA und China, allerdings liegen die Energiepreise hierzulande derzeit wieder auf dem Niveau vor dem Ukrainekrieg sind und im europäischen Mittel)

einen Mangel an qualifizierten Arbeitskräften (der auch mit bürokratischen Hürden zusammenhängt)

sowie zu geringe Investitionen – sowohl privat als auch öffentlich.

Einige Probleme – etwa beim Automobilsektor – sind aber auch hausgemacht: Erst wurde zu spät auf Elektromobilität gesetzt, später dann zu stark auf das falsche Segment.

Generell gilt, dass sich Deutschland strukturell umorientieren muss: Unser Land – und damit auch deutsche Unternehmen – haben sich viele Jahre auf niedrige Energiekosten, China als Exportmarkt und die USA als Sicherheitsgaranten verlassen. Nun fällt Russland als Energielieferant für lange Zeit aus, China hat mit einer schwachen Wirtschaft zu kämpfen und ist zudem in vielen Industriezweigen mittlerweile zu einem Wettbewerber geworden (Autos!), und die Verteidigungsausgaben müssen massiv erhöht werden. All dies belastet den Wachstumsausblick.

Was benötigt wird, ist eine klare Neuausrichtung der Wirtschaft. Dies ist durchaus möglich! Vor gut 20 Jahren hat es Deutschland mit der Agenda 2010 schon einmal geschafft. vom ,kranken Mann in Europa' zum Exportweltmeister zu gesunden. Im Vergleich zu damals gibt es heute den großen Vorteil, dass die öffentliche Verschuldung niedrig ist. Das bietet Spielraum für Anschubfinanzierungen im privaten Sektor.

Ein Blick auf die Aktien-Bewertungen: Aktuell sind deutsche Aktien, ebenso wie europäische Aktien, nicht hoch bewertet. Auf Sicht von zehn Jahren erwarten wir – trotz moderaten Gewinnwachstums – Returns in etwa in Höhe des langfristigen Durchschnitts.

Bundesanleihen: Deutsche Staatsanleihen bleiben der Anker unter den Euro-Staatsanleihen. Der Ausblick für Renditen ist dabei primär definiert durch Geldpolitik der EZB. Grundsätzlich profitieren Staatsanleihen aber bei Unsicherheit.“

Thomas Soltau © Smartbroker

Thomas Soltau, Vorstand Smartbroker:

„Das geplante Altersvorsorgedepot darf nicht zum Spielball der Politik werden: Nach dem Ausscheiden von Christian Lindner droht das geplante Altersvorsorgedepot ins Stocken zu geraten. Doch das dürfen, nein, können wir uns nicht leisten. Der Gesetzesentwurf, der ursprünglich noch im November beschlossen werden sollte, ermöglicht Millionen von Bürger, durch langfristige Kapitalmarktinvestitionen attraktive Renditen für ihre Altersvorsorge zu erzielen. Jedes Jahr Verzögerung kostet Milliarden – durch verpasste Zinseszins-Effekte und wachsende Belastungen für künftige Steuerzahler.

Jörg Kukies steht als neuer Finanzminister in der Pflicht, dieses wichtige Reformprojekt nun entschlossen voranzutreiben. Er ist tief in der Materie, und ihm ist zuzutrauen, das Gesetz trotz Widerständen innerhalb der Koalition durch den Bundestag zu bringen. Die Ampelparteien haben sich bereits auf dieses Konzept geeinigt – jetzt darf es nicht am parteipolitischen Tauziehen scheitern.

Deutschland kann und darf nicht länger warten. Seit Jahrzehnten wird die Altersvorsorge immer wieder verschoben, weil andere Themen scheinbar wichtiger erscheinen. Doch die finanziellen Folgen werden sich bald deutlich zeigen. Ein zukunftsfähiges Altersvorsorgekonzept ist unverzichtbar für die Generationen von heute – und die von morgen. Mein Appell an Jörg Kukies: Setzen Sie das Altersvorsorgedepot jetzt um! Die Zeit drängt.“

Michael Holstein © DZ Bank

Dr. Michael Holstein, Chefvolkswirt der DZ BANK:

„Das Auseinanderbrechen der Ampel-Koalition in Berlin war nach dem zähen Ringen der letzten Tage keine Überraschung mehr. Offenbar wollten die Protagonisten den Ausgang der US-Wahlen noch abwarten, ehe sie die Trennung öffentlich machen. Die eingeübte Entlassungsrede von Olaf Scholz hat das deutlich gezeigt. Die unterschiedlichen wirtschaftspolitischen Ansätze zur Bekämpfung der Strukturkrise in Deutschland waren am Ende keine gemeinsame Basis für eine weitere Zusammenarbeit.

Nach dem Wahlsieg von Donald Trump in den USA wird das transatlantische Verhältnis konfrontativer werden. Das erfordert Handlungsfähigkeit auf europäischer und nationaler Ebene. Es wird über Zölle und Gegenzölle zu verhandeln sein, über gemeinsame Sicherheitspolitik in Europa und die weitere Unterstützung der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland. Das Überwinden der heimischen Wachstumsschwäche verlangt darüber hinaus ein wirtschaftspolitisches Umsteuern. Eine Entlastung der Unternehmen von steuerlichen und bürokratischen Auflagen sollte im Vordergrund stehen.

2023 lag die Unternehmensbesteuerung hierzulande bei fast 30 Prozent. Im OECD-Vergleich ist das ein Spitzenwert und allgemein ein Hemmschuh für Wachstum, das Deutschland so dringend braucht. Auch die hohen Abgaben für Verbraucher kurbeln in politisch und wirtschaftlich volatilen Zeiten den Konsum nicht an. Mehr Beschäftigungs- und Leistungsanreize sind ebenso notwendig wie ein verlässlicher Planungsrahmen für die kommenden Jahre. Fast 40 Prozent des Bundeshaushalts sind für Arbeit und Soziales eingeplant. Das ist für einen ökonomischen Neustart zu viel. Hinzu kommt, dass die Babyboomer nun nach und nach in den Ruhestand gehen – eine Flexibilisierung des Renteneintrittsalters ist notwendig.

Daher ist es wichtig, dass so schnell wie möglich eine neue Bundesregierung ins Amt kommt, die die anstehenden Verhandlungen führen und Entscheidungen treffen kann. Eine monatelange Hängepartie mit einer Minderheitsregierung und vorläufiger Haushaltsführung sollte unbedingt vermieden werden. Unverzügliche Neuwahlen sind das Gebot der Stunde.

An den Finanzmärkten löste der Bruch der Koalition in Berlin eine überschaubare Marktreaktion aus. Am deutschen Aktienmarkt lässt sich eine gewisse Erleichterung erkennen. Sowohl Dax und MDax haben moderat zugelegt. Hier setzen Marktteilnehmer offenbar darauf, dass eine künftige Regierung geeignete wirtschaftspolitische Maßnahmen ergreift. Am Rentenmarkt tendieren die Renditen deutscher Staatsanleihen am Vormittag leicht nach oben. Das liegt an den anhaltenden Diskussionen um eine Lockerung der Schuldenbremse und einer neuen Bundesregierung, die ohne die Liberalen auskommen könnte. Dadurch steht hinter den künftigen deutschen Staatsfinanzen zumindest ein kleines Fragezeichen.“

Jan Viebig © Oddo BHF

Jan Viebig, Investmentchef bei Oddo BHF:

„Das Zerwürfnis zwischen den Regierungsparteien in Deutschland hat am Mittwochabend zum Bruch der Ampelkoalition zwischen SPD, FDP und Grünen geführt. Damit ist die Ampelkoalition nach drei Jahren gescheitert. SPD und Grüne führen nun eine Minderheitsregierung, bis Scholz über eine Vertrauensfrage Neuwahlen herbeiführen wird. Deutschland steht vor großen wirtschaftspolitischen Herausforderungen und benötigt zeitnah Neuwahlen.

Wir erwarten bei den Neuwahlen einen politischen Schwenk nach rechts. In der aktuellen Forsa-Wahlumfrage vom 5. November liegen CDU und CSU bei 33 Prozent. Es folgen die AfD und die SPD mit jeweils 16 Prozent. Die Grünen erreichen 10 Prozent und das Bündnis Sahra Wagenknecht 6 Prozent. FDP und die Linke kommen auf jeweils 3 Prozent. Damit ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Kanzlerkandidat von CDU und CSU, Friedrich Merz, die nächste Bundesregierung als Kanzler führen wird.

SPD und Grüne werden nun versuchen, im Bundeshaushalt 2025 die Schuldenbremse auszusetzen. Die jetzige Regierung war und ist nicht bereit, staatlichen Konsum durch höhere Investitionen zu ersetzen und die Wirtschaft zu deregulieren.

Die wirtschaftspolitischen Notwendigkeiten für den Standort Deutschland liegen auf der Hand. Die deutsche Wirtschaft leidet unter einer überbordenden Bürokratie und einer überzogenen Regulierung. Die großen Belastungen, mit denen die Unternehmen durch ein komplexes Steuersystem, hohen Steuern, Fachkräftemangel und hohen Energiepreisen zu kämpfen haben, müssen reduziert werden.

Schon heute profitieren die Aktien amerikanischer Unternehmen gerade im Vergleich zu deutschen von einer strukturell höheren Kapitalrendite, einer großen Innovationskraft und einem höheren Potenzialwachstum der Wirtschaft insgesamt. Durch die Wirtschaftspolitik, die der kommende US-Präsident Donald Trump angekündigt hat, drohen sich die Rahmenbedingungen zwischen den USA und Deutschland weiter zum Nachteil Deutschlands zu verschlechtern. Die Aufgabe der deutschen Politik muss es sein, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft wiederherzustellen. Dazu ist eine klare Priorisierung der Staatsausgaben unerlässlich.“

Christian Sewing © Imago Images / Rainer Unkel

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Christian Sewing, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank:

„Deutschland steht vor großen wirtschaftlichen Herausforderungen – deshalb können wir uns keinen Stillstand mehr erlauben. Jeder Monat mit fehlenden Reformen wird später nichts anderes als ein fehlendes Wachstumsjahr sein. Denn unser Land braucht dringend Reformen, um endlich wieder zu wachsen, um unsere Wettbewerbsfähigkeit dauerhaft zu sichern, um den europäischen Zusammenhalt zu stärken, um die Verteidigungsfähigkeit in Zeiten globaler Konflikte sicherzustellen, aber auch um unsere Sozialsysteme zu finanzieren. Gleichzeitig gilt es den Rahmen zu schaffen, um die erheblichen Investitionen zu finanzieren, die dafür nötig sind – nicht zuletzt durch eine Stärkung der Kapitalmärkte.

Wir sind überzeugt, dass Deutschland ein großes Potenzial hat – aber wir müssen jetzt handeln, damit wir Anschluss halten und unsere Wirtschaft dieses Potenzial entfalten kann. Dafür gilt es nicht nur, eine stabile und zukunftsorientierte Regierung zu bilden, die eine solche Politik ermöglicht. Es geht auch darum, dass Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ihre Kräfte bündeln. Als Präsident der privaten Banken in Deutschland und Vorstandsvorsitzender der größten deutschen Bank sage ich unsere volle Unterstützung hierbei zu. “

Carsten Mumm © Donner & Reuschel

Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner & Reuschel:

„Das Ende der Ampel-Regierung war überfällig und kam insofern nicht allzu überraschend. Eventuell hätte man nicht den Tag der Wiederwahl Donald Trumps nehmen sollen, um ihm nicht einen ersten vermeintlichen Triumph zu gönnen? Allerdings dürften die USA derzeit kaum Notiz von einer Regierungskrise in Deutschland nehmen. Womit wir bei einem der größten Probleme der Politik und des Standorts Deutschlands sind: die drohende Bedeutungslosigkeit. Daher ist ein politischer Neuanfang in Berlin zu begrüßen. Es war schon lange zu offensichtlich, dass die Ampel-Koalition keine wesentlichen Entscheidungen treffen konnte und das in einer Zeit, in der reihenweise grundlegende Neuausrichtungen von Unternehmen und vor allem auch von der Politik gefragt sind.

Wir gehen davon aus, dass eine neue Regierung bei einigen Themen gänzlich andere Akzente und Schwerpunkte setzen wird – selbst, wenn eine der heutigen Ampel-Parteien dieser angehören sollte. Energiewende, Sicherheit, Migration, Infrastruktur, Technologie – man könnte die Liste der dringend anzupackenden To-dos noch verlängern. Ein schnellstmöglicher Neustart wäre wünschenswert, denn die Zeit drängt. In den USA, in China, Russland, Israel und an weiteren Brennpunkten werden tagtäglich Fakten geschaffen, die Deutschland gerade nicht aktiv mitgestalten kann.

Bis zum Start der neuen US-Regierung am 20. Januar sollte Deutschland idealerweise ebenfalls wieder voll handlungsfähig sein. Jetzt besteht die Chance eines ökonomischen und politischen Aufbruchs, idealerweise in enger Koordination mit der Wirtschaft, aber auch zusammen mit der neuen EU-Kommission und anderen Staaten Europas.“

Francesco Fedele © BF direkt

Francesco Fedele, Vorstand BF direkt:

„Ich begrüße das Ende der Ampel. Deutschland braucht eine stabile und handlungsfähige Regierung und das war die Ampel in den letzten Monaten immer weniger. Die Herausforderungen, vor denen das Land steht, sind groß. Auch wenn die Immobilienbranche eine nachgelagerte Branche ist, ist sie letztlich dennoch abhängig von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Wir brauchen eine Politik, die konsequent auf Wirtschaftswachstum setzt. Insofern teile ich viele der Aussagen, die Christian Lindner in seinem Papier zur Wirtschaftswende gemacht hat.

Wenn die Wirtschaft gut läuft und ausreichend Einnahmen vorhanden sind, können andere wichtige Ziele angegangen und Maßnahmen finanziert werden – wie beispielsweise beim Klimaschutz, beim bezahlbaren Wohnen oder im Sozialstaat.

Wichtig ist außerdem eine Verlässlichkeit und Planbarkeit staatlichen Handelns, die in der letzten Zeit immer stärker gefehlt hat. In der Immobilienbranche betrifft dies etwa Förderprogramme für bezahlbares oder energieeffizientes Bauen oder das Gebäudeenergiegesetz."

Leon Ferdinand Bost © Metzler Capital Markets

Leon Ferdinand Bost, Analyst FI/FX Research bei Metzler Capital Markets:

„Das Aus der Ampel könnte von einigen Marktteilnehmern durchaus positiv aufgenommen werden, in der Hoffnung, dass eine neue Regierung endlich die notwendigen Impulse setzen kann, um die Konjunktur aus der aktuellen Stagnation zu befreien. Andererseits sehen wir aber auch die Gefahr, dass Neuwahlen eine langwierige Phase der Koalitionsbildung nach sich ziehen und Deutschland in einer Zeit konjunktureller Schwäche und weltpolitischer Unsicherheit führungslos zurücklassen. Grundsätzlich erwarten wir zunächst einmal keine nachhaltigen Marktreaktionen bei deutschen Staatsanleihen oder dem Euro. “

Sandra Rhouma © Alliance Bernstein

Sandra Rhouma, European Economist Fixed Income bei Alliance Bernstein:

„Der zur Diskussion stehende Haushalt für 2025 impliziert eine Straffung der Finanzpolitik um 0,75 Prozent im kommenden Jahr. Die vorgezogenen Neuwahlen haben zwar die Hoffnung auf mehr fiskalische Unterstützung für die Wirtschaft geweckt, bedeuten aber gleichzeitig ein höheres Risiko für eine weitere Straffung der Finanzpolitik im Jahr 2025 und darüber hinaus. In der Zwischenzeit dürfte die Phase bis zu möglichen Wahlen im Frühjahr die Unsicherheit und die Abwärtsrisiken für die deutsche Wirtschaft erhöhen.

Bis zum Jahresende dürfte der Fokus der Regierung auf dem Haushalt 2025 liegen. Die beiden verbleibenden Ampelparteien SPD und Grünen werden wahrscheinlich daran arbeiten, eine Mehrheit für die Verabschiedung des Haushalts zu finden. Falls dies nicht gelingt, würde ein vorläufiger Haushalt auf Grundlage der Ausgaben von 2024 in Kraft treten. Dann würde erst ein vollständiger Haushalt verabschiedet werden, wenn eine neue handlungsfähige Regierung im Amt ist (April/Mai 2025 gemäß dem oben genannten Zeitplan).

Die CDU hat sich klar gegen eine Reform der Schuldenbremse ausgesprochen. Diese würde eine Zweidrittelmehrheit erfordern. Die Schuldenbremse begrenzt die Neuverschuldung des Bundes auf 0,35 Prozent des BIP pro Jahr. Damit wird sie als starkes Hindernis gesehen, wenn es darum geht, die deutsche Wirtschaft, insbesondere den Industriesektor, anzukurbeln. Aus dem Programm der CDU geht hervor, dass sie Maßnahmen umsetzen würde, die auf angebotsseitige Arbeitsmarktreformen und Steuersenkungen abzielen. Die Messlatte liegt daher hoch, wenn es darum geht, ihre Ansichten zur Schuldenbremse zu ändern. Eine Alternative wäre, die Ausweichklausel auszulösen und die Schuldenbremse für ein Jahr auszusetzen, was den fiskalischen Spielraum für diesen bestimmten Zeitraum vergrößern würde. In diesem Fall würden die fiskalpolitischen Debatten in Deutschland weitergehen und die Abwärtsrisiken für die Wachstumsaussichten fortbestehen.“

Michael Hüther © Imago Images / IPON

Michael Hüther, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft:

„So einen Tag erlebt man nicht oft: Ein neuer US-Präsident wird gewählt und eine Bundesregierung zerbricht. Das Gute daran: Der ewige Streit findet ein Ende. Ein guter Tag für dieses Land ist es trotzdem nicht, die Unsicherheiten bleiben, sie haben kurzfristig sogar zugenommen.

Mit großen Ambitionen war die Ampel vor fast drei Jahren in die Legislaturperiode gestartet. Spätestens mit dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts Mitte November 2023 war der Koalition der gemeinsame Nenner abhandengekommen. Dass die Ampel jetzt an einem parteipolitischen Wirtschaftspapier mit Maximalforderungen gescheitert ist, hinterlässt dennoch einen schalen Nachgeschmack: Alle Beteiligten, auch Christian Lindner, wussten, auf was für ein Bündnis sie sich einlassen und wo die jeweiligen Grenzen sind.

Unternehmen brauchen in unruhigen und volatilen Zeiten vor allem eins: Verlässlichkeit. Sie ist staatspolitischer Auftrag einer jeden Regierung. Die Ampel ist diesem Anspruch schon lange nicht mehr gerecht geworden, ihr Aus ist folgerichtig. Was Deutschland bis zum Jahresende braucht, sind Instrumente, die die Wirtschaft kurzfristig stabilisieren. Die Vorschläge des Bundeskanzlers, darunter die überfällige Reform der Netzentgelte, eine Verbesserung der Abschreibungsmöglichkeiten auf Investitionen und ein – freilich ordnungspolitisch sauberes – Paket für die angeschlagene Autoindustrie, sind richtig.

Allerdings hat der gestrige Tag mit der Wiederwahl von Donald Trump die sicherheitspolitischen Dringlichkeiten noch erhöht: Deutschland muss mehr für die Ukraine und die eigene Verteidigungsfähigkeit tun. Dafür muss das Bundeswehr-Sondervermögen noch in dieser Legislaturperiode deutlich – etwa auf 300 Milliarden Euro – aufgestockt werden, schon weil zu befürchten ist, dass im nächsten Deutschen Bundestag eine Sperrminorität populistischer Parteien bestehen könnte. Dann wäre Deutschland sicherheitspolitisch handlungsunfähig. Die Ukrainehilfe jetzt angesichts der Wiederwahl von Donald Trump deutlich aufzustocken – um 20 Milliarden Euro – rechtfertigt allemal, wie es die Bundesregierung selbst vorgesehen hatte, die Notlagenklausel der Schuldenbremse zu ziehen. Man kann nicht fordern, die sicherheitspolitischen Herausforderungen anzunehmen, ohne die fiskalischen Voraussetzungen dafür zu schaffen.

Es bleibt zu hoffen, dass die verbleibenden Teile der Ampel und die Opposition bis zu den Neuwahlen ihrer Verantwortung gerecht werden und die Handlungserfordernisse erkennen. Das Land steht im Vordergrund.“

Moritz Schularick © Imago Images / Frank Peter

Moritz Schularick, Präsident des Kiel Institut für Weltwirtschaft:

„Nach dem Wahlsieg von Donald Trump stehen Deutschland und Europa vor der Aufgabe, ihre Handlungsfähigkeit und Einheit zu wahren. Angesichts der sicherheitspolitischen Herausforderungen und der notwendigen Unterstützung der Ukraine sind kurzfristig erhebliche zusätzliche Investitionen erforderlich. Diese können derzeit nur durch Kreditaufnahme finanziert werden, was auch ökonomisch sinnvoll ist.

Die demokratischen Parteien tragen hier eine besondere Verantwortung, um die finanzielle Basis für ein handlungsfähiges Deutschland zu schaffen. Jetzt ist der Moment, gemeinsam die Schuldenbremse zu reformieren und die sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit des Landes zu stärken. Mit Jörg Kukies übernimmt im Finanzministerium jemand, der mit den internationalen Herausforderungen gut vertraut ist.“