Altira wirbt Afrikafonds-Manager von der DWS ab

Schleuniger (30) war zuvor bei der DWS für das Management des 340 Millionen Euro schweren Aktienfonds DWS Invest Afrika verantwortlich, den er im Jahr 2008 auch initiiert hatte. Außerdem war er Fondsmanager des DWS Go Frontier Markets sowie Co-Manager des DWS Türkei. Vor seinem Wechsel zur DWS war Schleuniger bei JP Morgan Asset Management für die strategische Geschäftsentwicklung in der Schweiz verantwortlich. Davor war er in verschiedenen Funktionen bei der UBS in der Schweiz und in London tätig.Gemeinsam mit Jens Schleuniger wird die Altira Group ihr Leistungsangebot um Investitionen in die afrikanischen Aktienmärkte erweitern und den Publikumsfonds VCH Africa anbieten.