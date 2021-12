Carsten Krüger 27.03.2015 Aktualisiert am 02.04.2020 - 11:32 Uhr Lesedauer: 4 Minuten

Altlasten der Commerzbank Wolfgang Schäuble und der lange Schatten der Steuersünder

Die vom Staat gerettete Commerzbank macht dem Finanzminister wieder Sorgen: Eine Steueraffäre könnte Wolfgang Schäuble viel Geld kosten. Deutschlands zweitgrößte Bank wirft zudem kaum Profit ab. Auch wenn das dem Aktienkurs in den vergangenen Monaten kaum geschadet hat, geben in Fondsportfolios andere Banktitel den Ton an.