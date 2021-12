„Altona Diagnostics“ Spudy-Projekt entwickelt Schnelltest auf Zika-Virus

Das Spudy-Projekt "Altona Diagnostics" hat mit dem RealStar Zika Virus RT-PCR Kit 1.0 den ersten kommerziell verfügbaren Schnelltest für das Zika-Virus auf den Markt gebracht. Das meldet das Family Office auf seiner Facebook-Seite. Das Virus, das derzeit vor allem in Südamerika grassiert, ist besonders gefährlich für Schwangere, da es zu schweren Behinderungen bei Neugeborenen führen kann.

Das Zika-Virus wird hauptsächlich durch die Stechmückenart Aedes übertragen und stammt ursprünglich aus Afrika. Seit 2014 breitete sich das Virus nach Südamerika aus. Bekannte Symptome einer Infektion durch Zika-Viren sind Fieber, Hautausschlag und Gelenkschmerzen, die nach wenigen Tagen ohne eine Behandlung wieder abklingen.



Seit Oktober 2015 hat das brasilianische Gesundheitsministerium in Regionen mit besonders hohen Infektionszahlen eine deutliche Zunahme an Mikrozephalie bei Föten und Neugeborenen registriert. Anfang Februar rief die Weltgesundheitsorganisation WHO wegen Zika den globalen Gesundheitsnotstand aus.