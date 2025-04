Ich bekomme jede Woche Tausende Nachrichten – und nein, das ist keine Übertreibung. Mein Postfach platzt regelmäßig aus allen Nähten. Kommentare, E-Mails, DMs, Einladung zu Events, Calls, Presseanfragen – ständig klingelt, piept oder blinkt irgendwo etwas. Und selbst wenn es mal ruhig bleibt, hallt innerlich dieses unterschwellige Gefühl nach: „Habe ich schon auf alles geantwortet? Wer wartet gerade auf eine Rückmeldung? Sollte ich noch schnell?“

Viele meiner Gesprächspartner erwarten persönliche Telefonate – obwohl die meisten Anliegen auch schriftlich zu klären wären. Und selbst diese Telefonate beginnen oft mit endlosem Smalltalk, bevor überhaupt zur eigentlichen Sache übergegangen wird. Zeit, die verloren geht. Energie, die verbraucht wird. Fokus, der zerstreut wird.

Wenn ich auf all das immer reagieren würde, hätte ich keine einzige ruhige Stunde mehr. Keine echten Arbeitsphasen, keine klaren Gedanken, keinen Raum zum Atmen. Ich wäre gehetzt, ausgelaugt – und irgendwann völlig leer.

Permanente Erreichbarkeit ist kein Qualitätsmerkmal – sondern schleichende Selbstaufgabe

Viele glauben, Erreichbarkeit sei ein Zeichen von Professionalität. Ein Beweis für Engagement, für Verlässlichkeit, für Einsatz. Aber in Wahrheit ist es oft das Gegenteil: ein Ausdruck mangelnder Abgrenzung, ein Zugeständnis an ein System, das uns rund um die Uhr beanspruchen will. Und ein schleichender Weg in chronischen Stress.

Wir sind so sehr daran gewöhnt, sofort zu reagieren, dass wir kaum noch merken, wie sehr wir uns dabei selbst verlieren. Wie stark unser Nervensystem unter Dauerfeuer steht. Wie unsere Konzentration leidet. Wie unsere Kreativität versiegt. Und wie wir dabei nicht selten selbst zum größten Hemmschuh unserer eigenen Entwicklung werden.

Der Preis der ständigen Verfügbarkeit

Ständig erreichbar zu sein bedeutet nicht nur, fremdbestimmt zu leben – sondern auch langfristig psychisch und körperlich auszubrennen. Denn unser Gehirn ist nicht dafür gemacht, ständig im Alarmmodus zu funktionieren. Es braucht Ruhephasen. Leerlauf. Langeweile sogar. Nur in solchen Momenten entstehen echte Klarheit und neue Ideen.

Doch wann haben Sie das letzte Mal wirklich eine Stunde nichts gemacht? Wann haben Sie sich zuletzt nur mit sich selbst verbunden, ohne Input, ohne Reize von außen? Viele wissen gar nicht mehr, wie sich das anfühlt. Und gleichzeitig wundern wir uns, warum wir erschöpft, gereizt und überfordert sind.

Wir überschätzen den Preis, den wir zahlen, wenn wir nicht sofort antworten – und unterschätzen den Schaden, den wir anrichten, wenn wir es ständig tun.

Abgrenzung lernen



Ich musste mir selbst erlauben, Dinge abzusagen. Nachrichten später zu beantworten. Calls auszuschlagen. Kunden auf asynchrone Kommunikation zu vertrösten. Und auch Anfragen von Presse und TV einfach mal mit einem freundlichen, aber bestimmten Nein zu beantworten.

Denn es gibt einen Unterschied zwischen Verfügbarkeit und Verantwortung. Ich bin verantwortlich für mein Unternehmen – aber ich bin nicht verpflichtet, mich dafür aufzuopfern. Ich bin für meine Kunden da – aber ich darf trotzdem meine Zeit und Energie schützen.

Praktische Impulse: So gelingt der Weg aus der Erreichbarkeits-Falle

Kleinen, aber wirkungsvolle Veränderungen im Alltag, die helfen können:

Bewusste Offline-Zeiten einplanen: keine Mails, keine Chats, kein Scrollen – und zwar regelmäßig.

keine Mails, keine Chats, kein Scrollen – und zwar regelmäßig. Mit festen Kommunikationsfenstern arbeiten: Nachrichten gebündelt und zu bestimmten Zeiten beantworten.

Nachrichten gebündelt und zu bestimmten Zeiten beantworten. Sofort ist kein Muss: Nicht alles ist dringend – und das meiste kann warten.

Nicht alles ist dringend – und das meiste kann warten. Prioritäten setzen – auch in der Kommunikation: Nicht jede Nachricht verdient sofortige Aufmerksamkeit.

Nicht jede Nachricht verdient sofortige Aufmerksamkeit. Digitale Distanz schaffen: Nutzen Sie Tools zur Fokusarbeit, schalten Sie Benachrichtigungen konsequent ab.

Nutzen Sie Tools zur Fokusarbeit, schalten Sie Benachrichtigungen konsequent ab. Dauer-Meetings vermeiden: Was nicht zwingend besprochen werden muss, gehört nicht in einen Call.

Was nicht zwingend besprochen werden muss, gehört nicht in einen Call. Öfter bewusst Neinsagen: Sie dürfen Anfragen ablehnen – freundlich, aber klar.

Sie dürfen Anfragen ablehnen – freundlich, aber klar. Regeln kommunizieren: Wer Ihre Grenzen kennt, respektiert sie mehrheitlich auch.

Fazit: Mehr Klarheit durch weniger Reaktion

Wenn Sie das Gefühl haben, permanent reagieren zu müssen, sind Sie nicht mehr Gestalter Ihres Alltags, sondern bloß eine Reiz-Reaktions-Maschine. Doch Sie dürfen sich entscheiden, wieder zum Lenkrad zu greifen. Sie dürfen bewusst wählen, wo Ihre Energie hingeht – und wo eben nicht.

Denn letztlich ist Erreichbarkeit keine Tugend, sondern oft nur ein Verzicht auf Selbstschutz. Und Selbstschutz ist keine Schwäche – sondern die Grundlage dafür, überhaupt wirksam sein zu können.

Über Celine Nadolny

© Celine Nadolny

Celine Nadolny, Jahrgang 1997, ist Gründerin und Geschäftsführerin von Book of Finance.