Am 5. Juni Forum Nachhaltige Geldanlagen präsentiert Trends zu „grünen“ Investments

Seit 2005 erhebt das FNG – Forum Nachhaltige Geldanlagen jedes Jahr aktuelle Zahlen zur nachhaltigen Geldanlage in Deutschland, Österreich und der Schweiz und bietet dabei einen Ausblick auf Trends in diesem Marktbereich.

2018 haben die Analysten dabei die Methodik angepasst, um zum einen den Trends im Markt Rechnung zu tragen und zum anderen die Qualitätsunterschiede adäquat darzustellen. Die neue Methodik spiegelt dabei beispielsweise die zunehmende Integration der Kriterien ESG – Environment Social Governance, also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung – als Teil von Investorenpflichten wider.

Auf dem FNG-Dialog am 5. Juni in Berlin, auf dem der Marktbericht vorgestellt wird, erwartet die Teilnehmer auch interessante Vorträge und spannende Diskussionsrunden. So referiert Alfred Strigl, Nachhaltigkeits- und Transformationsexperte der Plenum Gesellschaft für ganzheitlich nachhaltige Entwicklung, etwa zu dem Thema „Nachhaltigen Geldanlagen – von der Innovation zum Mainstream“.

Grünen-Politiker Gerhard Schick und Dietmar Horn, Ministerialdirektor im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU), liefern in Impulsvorträgen ebenfalls Denkansätze zum Thema Nachhaltigkeit.

In einer Podiumsdiskussion sprechen Florian Sommer (Union Investment), Michael Leinwand (Zurich Versicherung), Helge Wulsdorf (Bank für Kirche und Caritas), Christian Klein (Universität Kassel) und Julia Backmann (BVI) anschließend mit Moderatorin Susanne Bergius über den Beitrag der Finanzwirtschaft zur Lösung globaler Herausforderungen: Wirkung des Mainstreaming Nachhaltiger Geldanlagen.

DAS INVESTMENT wird als Medienpartner ausführlich über den Marktbericht Nachhaltige Geldanlagen 2018 berichten. Weitere Informationen finden Sie hier.