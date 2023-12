Analyse Am Wendepunkt: Warum Anleger jetzt auf europäische KI-Startups setzen sollten

Seit letztem Sommer hat sich die Stimmung in der Venture-Capital-Branche (VC) deutlich eingetrübt: VC-Investitionen sind um mehr als 50 Prozent zurückgegangen, mehr als zwei Drittel der Investoren bezeichnen die Situation als schlecht bis sehr schlecht. Aber das Thema Künstliche Intelligenz (KI) widersetzt sich dem allgemeinen Trend. Etwa 40 Prozent aller Venture-Investitionen in 2023 flossen an KI-Unternehmen. Und wir stehen - trotz des Siegeszugs generativer KI wie ChatGPT - immer noch am Anfang der KI-Revolution. Führende Unternehmensberatungen erwarten ein mittleres Wachstum im KI-Bereich von 40 Prozent pro Jahr bis 2030. Das ist rekordverdächtig.

In Deutschland gibt es jedoch eine Investitionslücke, für innovative Ideen ist viel zu wenig Kapital vorhanden.

Das betonten auch die Wirtschaftsweisen in ihrem kürzlich veröffentlichten Jahresgutachten. Dadurch sind KI-Unternehmen hierzulande deutlich günstiger als in den USA oder Asien. Was wiederum interessante Chancen für Wagniskapitalgeber bietet: Wer heute in KI investiert, steigt bei niedrigen Bewertungen in eine Branche mit außergewöhnlichen Wachstums- und Renditechancen ein.

An KI kommt niemand vorbei

KI ist aktuell das dominierende Investment-Thema im Technologiesektor und darüber hinaus. Die Veröffentlichung von ChatGPT vor rund einem Jahr hat der Technologie zum Durchbruch in der öffentlichen Wahrnehmung und der Finanzwelt verholfen.

Auch in den deutschen Führungsetagen steht das Thema KI oben auf der Tagesordnung. McKinsey sieht in seiner neuesten Studie generative KI als Produktivitäts-Booster und schätzt das wirtschaftliche Wertschöpfungspotenzial durch KI auf 35 bis 70 Prozent.

Jede Branche und jeder Unternehmensbereich wird in unterschiedlicher Weise davon profitieren - durch bessere Produkte und Services, mehr Effizienz sowie neue Geschäftsmodelle. Ergebnis: geringere Kosten und mehr Umsatz.

Von den zehn wertvollsten Unternehmen der Welt haben sieben KI als wesentliche Komponente in ihrem Geschäftsmodell: Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla und Meta.

© AI.FUND

Aber nicht nur in der Wirtschaft spielt KI eine große Rolle. Auch in anderen elementar wichtigen Feldern wie Klimaschutz, Ernährung, Bildung und Gesundheit wird die Technologie gebraucht und ist damit auch für Impact-orientierte Anleger und Investoren relevant.

KI ist Tech im Turbo-Tempo

Und das ist erst der Anfang, denn KI dringt in immer neue Gebiete vor - und ein Ende ist nicht absehbar. Mit fortschreitender Digitalisierung steigen auch die Datenmengen. Cloudbasierte Rechenkapazitäten sind kein Engpass mehr, und immer bessere KI-Modelle und -Tools machen die Entwicklung von Anwendungen zunehmend leichter. Die Folge ist exponentielles Wachstum in der KI-Adaption.

Für Investoren haben Technologiewerte - zusammen mit Gesundheits-, Finanz- und Nachhaltigkeits-Werten - schon lange die Charts der attraktivsten Investment-Themen angeführt. Und KI ist Tech im Turbo-Tempo - durch das schnelle Wachstum, die beinahe universelle Einsetzbarkeit und die hohe Skalierbarkeit überflügeln KI-Werte andere Sektoren in puncto Ertragserwartung und Rendite. Für Anleger und Investoren, die langfristig an dem Wachstum partizipieren wollen, ist jetzt also der richtige Zeitpunkt zum Einstieg.

KI in Europa - zu wenig Wagniskapital, aber viel Humankapital

Wenn man sich ansieht, wo in KI investiert wird, ist die Lage klar: Die USA investieren bei Weitem am meisten in KI, gefolgt von China. Europa rangiert weit abgeschlagen auf dem dritten Platz, mit nur etwa einem Zehntel der Investitionen in KI, die in den USA pro Kopf getätigt werden.

Noch extremer ist das Bild, wenn man nicht schaut, woher die Investitionen kommen, sondern wohin sie fließen. Hier ist der Vorsprung der USA noch größer. Erstaunlich ist, dass auch ein kleines Land wie Israel trotz seiner geringen Größe und schwierigen Situation in der Lage ist, hinsichtlich KI in der Premier League mitzuspielen. Pro Kopf wird dort sogar mehr in KI investiert als in den USA.

Es geht also nicht nur um Größe, sondern auch um Innovationskraft und -willen. Hier müsste sich Deutschland dazu aufraffen, statt auf Verwaltung und Bürokratie wieder deutlich mehr auf Innovationen zu setzen.

Aber es gibt auch gute Nachrichten: Tatsächlich steht Europa im Bereich Humankapital in KI deutlich besser da, als es den meisten bewusst ist. Sieht man sich die Herkunft der Code-Beiträge an, die auf der Softwareplattform Github veröffentlicht werden, steht Europa sogar auf Platz zwei hinter China. Darüber hinaus kommen laut OECD-Zahlen etwa 50 Prozent der KI-Experten in OECD-Ländern aus Europa. Wobei China als Nicht-OECD-Land in dieser Analyse nicht berücksichtigt ist. Europa stellt somit etwa doppelt so viele KI-Experten wie die USA.

Der „Alte Kontinent“ kann auch in Zukunft vorne mitspielen

Ebenfalls erfreulich: Im Fünf- und Zehnjahres-Horizont haben europäische VC-Firmen höhere Renditen erwirtschaftet als ihre Kollegen in den USA und dem Rest der Welt. Außerdem werden Startups in Europa deutlich niedriger bewertet als in den USA oder Asien. Das verspricht höhere Renditen, insbesondere wenn die jungen KI-Unternehmen aus Europa es schaffen, sich international zu etablieren.

Es gibt also gute Gründe, in KI in Europa zu investieren - sowohl aus einer Rendite-Perspektive als auch, um zur Innovationskraft des Standorts Europa beizutragen. Damit der „Alte Kontinent“ auch in Zukunft noch vorne mitspielt.

Innerhalb von Europa gilt Deutschland weiterhin als der attraktivste Standort: In einer Umfrage der „Financial Times“ geben 44 Prozent der befragten VCs unter den europäischen Ländern Deutschland den Vorzug, gefolgt von Großbritannien und Frankreich.

In KI investieren - aber richtig

Es gibt verschiedene Wege, um als Investor am Megatrend KI zu partizipieren. Ein Weg ist der, Aktien börsennotierter Unternehmen zu kaufen, die stark auf KI setzen. Es gibt auch spezielle Aktienfonds, die diese Aktien bündeln.

Das Problem: Reine KI-Unternehmen gibt es an der Börse zurzeit nur wenige, so dass man mit diesen Aktien oder Fonds immer auch in viel nicht-KI bezogenes Geschäft investiert. KI-Anwendungen sind in der Breite noch relativ jung, die meisten KI-Firmen befinden sich daher noch in der Frühphase.

© AI.FUND

Treiber von KI-Innovation sind heute vor allem Startups. Hier gibt es einige wenige auf der Infrastrukturebene, die zum Beispiel neue KI-Modelle entwickeln wie Open AI oder Aleph Alpha.

Deutlich mehr Startups fokussieren sich aber darauf, durch KI-Produkte zur Lösung spezieller Probleme in bestimmten Sektoren oder Unternehmensfunktionen zu entwickeln. Alleine in Europa findet man bereits über 6.000 solcher KI-Startups.

Outsourcing an Profis

Die Suche, Beurteilung, Auswahl und Entwicklung der jungen KI-Unternehmen ist zeitaufwändig und erfordert spezifische Kompetenzen. Angesichts der Vielzahl von KI- Startups ist es für nicht-professionelle Investoren kaum realisierbar, direkt in diese zu investieren. Zumal für eine gute Risikostreuung ein Portfolio von mindestens 15 - 20 Startups notwendig ist. Die Wahrscheinlichkeit, „daneben“ zu liegen, ist groß.

Erfolgversprechender ist es, indirekt über spezialisierte VC-Fonds zu investieren, die über das notwendige Know-how, die Erfahrung und das Netzwerk verfügen und circa 20 bis 25 Beteiligungen über die Fonds-Laufzeit zu erwerben und weiterveräußern.

Das „Outsourcing“ der Investment-Tätigkeit an Profis ist nicht nur effizienter, sondern in der Regel auch erfolgreicher. Spezialisierte Fonds ermöglichen dabei ein fokussiertes Investment und schneiden - statistisch gesehen - besser ab als ihre generalisierten Counterparts, weil sie KI-Geschäftsmodelle in der Tiefe besser verstehen und dadurch auch bei der Geschäftsentwicklung gezieltere Hilfestellung geben können.

VC ist als Assetklasse inzwischen nicht nur in den USA und Asien, sondern auch in Europa etabliert. Tatsächlich ist sie heute - zusammen mit Private Equity (PE) - die am schnellsten wachsende Assetklasse. Auch unter Ertrags-Gesichtspunkten haben VC und PE die Nase vorn. Mit einer Ertragserwartung von 18 bis 20 Prozent pro Jahr überflügeln sie Aktien, Gold und Anleihen. Dabei haben die VCs im Vergleich zu ihrem großen Bruder PE in den letzten Jahren noch einmal deutlich zugelegt. Beide liegen jetzt nahezu gleichauf - sogar mit einem leichten Vorsprung für die VCs.

Und der Zeitpunkt für Investments in KI-Startups ist günstig. Seit den Hochzeiten im Jahr 2021 sind die VC-Investitionen um 50 Prozent gefallen, seit dem dritten Quartal 2022 herrscht Eiszeit in der VC-Branche. Dadurch liegen die Startup-Bewertungen im Vergleich zum langjährigen Mittel zurzeit auf günstigem Niveau - mit der Erwartung schneller Wertsteigerung in zukünftigen Jahren. Und das Eis beginnt zu tauen, im dritten Quartal dieses Jahres sind die VC-Investitionen nach fünf Quartalen fortlaufenden Rückgangs das erste Mal wieder angestiegen.

Investment in KI - mehr als Finanzrendite

Zusätzlich zur Finanzrendite kann ein Investment in einen KI-fokussierten VC-Fonds für Anleger und Investoren auch diverse strategische Vorteile bieten: Ein besseres Verständnis von KI und wie sie erfolgreich für verschiedene Use-Cases eingesetzt werden kann, Kontakt zu KI-Experten und Serviceangeboten, die vielleicht auch für das eigene Umfeld von Nutzen sein können, sowie Austausch zu Stärken und Schwächen der neuen Technologie. Zudem auch nützliche Erfahrungen, um die Chancen von KI für die Zukunft besser nutzen zu können und die Risiken besser zu verstehen.

Vor allem die großen Tech-Konzerne aus den USA haben das verstanden und machen vor, wie es geht: IBM, Google, Salesforce und andere haben eigene Investmentfonds für KI aufgelegt und holen sich so KI-Innovation systematisch ins Haus.

Fazit

Über spezialisierte VC-Fonds kann man schon heute gezielt und effektiv in KI investieren und dadurch nicht nur eine attraktive Rendite erzielen, sondern die neue Technologe selbst auch besser verstehen und nutzen lernen. Der Zeitpunkt dafür ist jetzt besonders günstig, weil Bewertungen zurzeit auf einem vergleichsweise günstigen Niveau liegen und die Wachstumsaussichten sehr gut sind.

John Lange (links) und Hauke Hansen gründeten unter anderem AI.FUND © AI.FUND

Über die Autoren:

John Lange ist einer der erfahrensten Experten für Corporate Venture Capital (CVC) in Deutschland. Er ist Gründungspartner des Risikokapitalfonds AI.FUND, der das Ziel hat, die Potenziale von Künstlicher Intelligenz (KI) für unternehmerische Investoren zu erschließen. Davor verantwortete Lange über 13 Jahre lang die Start-up-Investment-Aktivitäten von Axel Springer, die Treiber für die als Best Practise geltende digitale Transformation des Unternehmens waren.

Hauke Hansen ist Investor, Unternehmer und Technologieexperte mit dem Schwerpunkt Künstliche Intelligenz. Er ist Mitgründer vom AI.FUND, Gründer der Invest-Firma Lakeside Invest und war als Operating Partner für die Private-Equity-Firma Triton tätig. Er war Mitglied des EU-Führungsteams von Amazon sowie des Leitungsteams des Nasdaq-Unternehmens Cimpress / Vistaprint. Seine Karriere begann Hansen bei McKinsey & Company und beim Technologieführer ASML in der Halbleiterbranche.