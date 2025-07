Personalrochade in der ETF-Branche: Eine Managerin verlässt die DWS und übernimmt bei UBS AM die Verantwortung für das ETF-Geschäft. Der Wechsel erfolgt im September.

Amanda Rebello übernimmt zum 16. September die Position als Head of ETF and Index Fund Sales bei UBS Asset Management. Die ETF-Expertin wechselt von der DWS, wo sie zuletzt als Head of Xtrackers Sales für das US-Geschäft in New York verantwortlich war.

Rebello folgt auf Clemens Reuter, der nach 15 Jahren bei UBS AM in den Ruhestand geht. Die neue Führungskraft bringt internationale Erfahrung aus der EMEA-Region und Nordamerika mit. Vor ihrer Zeit bei der DWS hatte sie mehrere leitende Positionen im iShares-Geschäft bei Blackrock in London inne.

Von London aus wird Rebello künftig das ETF- und Indexfondsgeschäft von UBS AM leiten, das aktuell rund 823 Milliarden US-Dollar verwaltet. Sie wird eng mit ihrem Vorgänger zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.