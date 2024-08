Academy-Aktiencheck Amazon: In diesen ETFs und Fonds ist die Aktie hoch gewichtet

Vom Buchhändler zum E-Commerce-Riesen: Amazon dominiert den weltweiten Onlinehandel. Täglich trudeln Millionen von Bestellungen ein, die neue Visa-Karte soll die Kundenbindung noch erhöhen – und auch die Gewinne des Konzerns wachsen. Wir zeigen, in welchen Fonds und ETFs Amazon hoch gewichtet ist.

Täglich kaufen Millionen Menschen bei Amazon ein – mit seiner wieder eingeführten Kreditkarte inklusive Cashback-Funktion will der E-Commerce-Riese die Kundenbindung steigern.

© Amazon; Collage: Benita Rathjen mit Canva-KI

Im März 2024 wurde das bisherige Kreditkartenprogramm von Amazon zunächst eingestellt. Nun feiert die Amazon-Kreditkarte mit dem Folgemodell ihr Comeback. In Kooperation mit dem spanischen Bankkonzern Santander bringt der führende Onlinehändler eine neue Visa-Karte auf den deutschen Markt.

Die Karte gibt es ohne Jahresgebühren und mit weiteren Features wie einer Startgutschrift von 10 Euro für Neukunden beziehungsweise 25 Euro für Prime-Mitglieder und Inhaber der vorigen Kreditkarte. Zentraler Bestandteil ist das Cashback-Programm, mit dem Kunden für jeden Einkauf mit der Visa-Karte Punkte sammeln, die sie bei Amazon einlösen können. Standardmäßig werden 0,5 Prozent der Kartenumsätze auf das Amazon-Konto gutgeschrieben – für Einkäufe bei Amazon gibt es 1 Prozent.

Zu den Nachteilen der Karte gehören hohe Kreditzinsen bei der integrierten Teilzahlungsfunktion und Gebühren bei Bargeldabhebungen sowie Zahlungen und Transaktionen außerhalb der Eurozone.

Hinter dem Cashback-Programm steckt natürlich auch, dass Amazon die Kundenbindung erhöhen und dazu animieren möchte, noch mehr Einkäufe bei dem E-Commerce-Konzern zu tätigen. Dabei können sich die Zahlen bereits sehen lassen.

Amazon: Drei Milliarden Besucher auf der Website

Amazon ist eine der meistbesuchten Websites weltweit. Allein im Juni 2024 verzeichnete der E-Commerce-Riese beeindruckende 3,25 Milliarden Besucher auf seiner Seite. Pro Tag bestellen Amazon-Kunden schätzungsweise 22 Millionen Produkte. Die durchschnittliche Bestellung beinhaltet 1,9 Produkte, sodass täglich fast 12 Millionen Bestellungen aufgegeben werden.

Ein großer Teil des Geschäfts entfällt dabei auf die USA. Amazon zählt weltweit 310 Millionen aktive Nutzer. Etwa 230 Millionen davon sind in den USA ansässig, wo auch der Anteil der Amazon-Prime-Mitglieder besonders hoch ist. Weltweit sind über 200 Millionen Menschen Mitglieder von Amazon Prime. In den USA wird erwartet, dass die Zahl der Prime-Mitglieder bis Ende 2024 auf 180 Millionen ansteigt.

Amazon dominiert den E-Commerce-Markt

Im zweiten Quartal 2024 erzielte Amazon einen Nettoumsatz von fast 148 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Daraus resultierte ein Nettogewinn von 13,5 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahr mit 6,8 Milliarden hat sich der Gewinn annähernd verdoppelt.

Der hauseigene Cloud-Computing-Dienst Amazon Web Services (AWS) hatte 2023 einen Anteil von 12 Prozent am Gesamtumsatz des Unternehmens. Im zweiten Quartal konnte AWS seinen Umsatz um 19 Prozent auf 26,3 Milliarden US-Dollar steigern.

Amazons Marktanteil am Onlinehandel in Deutschland ist jüngst auf 60 Prozent gestiegen. In den USA wird erwartet, dass der weltweit führende Online-Händler dieses Jahr die 40-Prozent-Marke überschreitet. Amazon dominiert insbesondere den globalen B2C-E-Commerce-Markt.

Von der Garage zum globalen Technologiekonzern

Amazon wurde 1994 von Jeff Bezos in Seattle gegründet. Ursprünglich als Online-Buchhändler gestartet, entwickelte sich das Unternehmen schnell zu einem der größten E-Commerce-Giganten weltweit. Hier sind einige wichtige Meilensteine in der Geschichte von Amazon:

1994 : Gründung von Amazon in einer Garage in Seattle. Der Name „Amazon“ wurde gewählt, um die große Auswahl an Produkten zu symbolisieren, ähnlich wie der Amazonas-Fluss.

: Gründung von Amazon in einer Garage in Seattle. Der Name „Amazon“ wurde gewählt, um die große Auswahl an Produkten zu symbolisieren, ähnlich wie der Amazonas-Fluss. 1995 : Die Website von Amazon geht online und verkauft Bücher an Kunden in den USA und weltweit. Das erste verkaufte Buch war „Fluid Concepts and Creative Analogies“.

: Die Website von Amazon geht online und verkauft Bücher an Kunden in den USA und weltweit. Das erste verkaufte Buch war „Fluid Concepts and Creative Analogies“. 1997 : Amazon geht an die Börse, was den Beginn einer rasanten Expansion markiert.

: Amazon geht an die Börse, was den Beginn einer rasanten Expansion markiert. 2002 : Einführung von Amazon Marketplace, das es Drittanbietern ermöglicht, ihre Produkte über Amazon zu verkaufen, was das Wachstum des Unternehmens erheblich fördert.

: Einführung von Amazon Marketplace, das es Drittanbietern ermöglicht, ihre Produkte über Amazon zu verkaufen, was das Wachstum des Unternehmens erheblich fördert. 2005 : Start von Amazon Prime, einem Abonnementdienst, der kostenlosen Versand und Zugang zu exklusiven Inhalten bietet.

: Start von Amazon Prime, einem Abonnementdienst, der kostenlosen Versand und Zugang zu exklusiven Inhalten bietet. 2006 : Einführung von Amazon Web Services (AWS), das zu einem führenden Anbieter von Cloud-Computing-Diensten wird.

: Einführung von Amazon Web Services (AWS), das zu einem führenden Anbieter von Cloud-Computing-Diensten wird. 2014: Markteinführung von Alexa und dem Echo-Gerät, die Amazons Engagement im Bereich Heimautomatisierung und Sprachsteuerung unterstreichen.

Amazon in ETF s und Fonds

Nach wie vor verfolgt Amazon das Ziel, das kundenorientierteste Unternehmen der Welt zu sein, und investiert dafür kontinuierlich in Innovationen und neue Technologien. Die jüngste Ankündigung, die Ausgaben für künstliche Intelligenz (KI) erhöhen zu wollen, hat die Anleger kurzzeitig verschreckt. Nachdem die Unternehmensaktie daraufhin um 7 Prozent eingebrochen ist, erholt sich der Kurs allerdings inzwischen. Im MSCI World an vierter Stelle hinter Nvidia, Microsoft und Apple positioniert, springt auch Amazon auf den KI-Zug auf, um den Anschluss nicht zu verpassen.

Wenn du angesichts der positiven Zahlen in Amazon investieren möchtest, aber dir das Einzelaktienrisiko zu hoch ist, könnten ETFs und Fonds mit hohem Anteil der Unternehmensaktie etwas für dich sein. Wir haben analysiert, in welchen Produkten mit einer Fondsgröße von mindestens einer Million Euro Amazon besonders hoch gewichtet ist.

>> Falls du lieber wissen willst, wo die anderen Tech-Giganten hoch gewichtet sind, schau bei unseren Aktienchecks zu Apple, Microsoft, Nvidia und Tesla vorbei.

Stand aller Daten: 19. August 2024

iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector ETF

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Konsum Welt

Aktienfonds Konsum Welt Auflegung: 20.11.2015

20.11.2015 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Blackrock AM

Blackrock AM ISIN: IE00B4MCHD36

IE00B4MCHD36 Maximal Drawdown seit Auflage: 40,57%

40,57% Performance YTD: 4,45%

4,45% Performance 1 Jahr: 10,76%

10,76% Performance 3 Jahre: 11,26%

11,26% Performance 5 Jahre: 71,06%

71,06% Sum. lfd. Kosten: 0,16%

0,16% Volumen in Mio. EUR: 390

Top-3-Holdings

Amazon: Anteil von 31,5 Prozent

Tesla ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und den Verkauf von Elektrofahrzeugen sowie von Produkten zur Erzeugung und Speicherung erneuerbarer Energie spezialisiert hat (Anteil von 12,6 Prozent).

ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und den Verkauf von Elektrofahrzeugen sowie von Produkten zur Erzeugung und Speicherung erneuerbarer Energie spezialisiert hat Home Depot ist der weltweit größte Einzelhändler für Heimwerkerprodukte, der eine breite Palette von Baumaterialien, Werkzeugen und Haushaltsgeräten über seine rund 2.300 Filialen in den USA, Kanada und Mexiko sowie online anbietet (Anteil von 8,3 Prozent).

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary ETF

/fonds/vergleich/IE00BM67HP23

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Konsum Welt

Aktienfonds Konsum Welt Auflegung: 14.03.2016

14.03.2016 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: DWS

DWS ISIN: IE00BM67HP23

IE00BM67HP23 Maximal Drawdown seit Auflage: 37,25%

37,25% Performance YTD: 3,44%

3,44% Performance 1 Jahr: 8,50%

8,50% Performance 3 Jahre: 4,20%

4,20% Performance 5 Jahre: 69,60%

69,60% Sum. lfd. Kosten: 0,26%

0,26% Volumen in Mio. EUR: 184

Top-3-Holdings

Amazon: Anteil von 25,7 Prozent

Tesla ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und den Verkauf von Elektrofahrzeugen sowie von Produkten zur Erzeugung und Speicherung erneuerbarer Energie spezialisiert hat (Anteil von 9,8 Prozent).

ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und den Verkauf von Elektrofahrzeugen sowie von Produkten zur Erzeugung und Speicherung erneuerbarer Energie spezialisiert hat Home Depot ist der weltweit größte Einzelhändler für Heimwerkerprodukte, der eine breite Palette von Baumaterialien, Werkzeugen und Haushaltsgeräten über seine rund 2.300 Filialen in den USA, Kanada und Mexiko sowie online anbietet (Anteil von 5,4 Prozent).

SPDR MSCI World Consumer Discretionary ETF

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Konsum Welt

Aktienfonds Konsum Welt Auflegung: 29.04.2016

29.04.2016 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: SPDR ETFs Europe

SPDR ETFs Europe ISIN: IE00BYTRR640

IE00BYTRR640 Maximal Drawdown seit Auflage: 37,17%

37,17% Performance YTD: 3,44%

3,44% Performance 1 Jahr: 8,49%

8,49% Performance 3 Jahre: 4,27%

4,27% Performance 5 Jahre: 69,59%

69,59% Sum. lfd. Kosten: 0,31%

0,31% Volumen in Mio. EUR: 42

Top-3-Holdings

Amazon: Anteil von 25,1 Prozent

Tesla ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und den Verkauf von Elektrofahrzeugen sowie von Produkten zur Erzeugung und Speicherung erneuerbarer Energie spezialisiert hat (Anteil von 7,7 Prozent).

ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und den Verkauf von Elektrofahrzeugen sowie von Produkten zur Erzeugung und Speicherung erneuerbarer Energie spezialisiert hat Home Depot ist der weltweit größte Einzelhändler für Heimwerkerprodukte, der eine breite Palette von Baumaterialien, Werkzeugen und Haushaltsgeräten über seine rund 2.300 Filialen in den USA, Kanada und Mexiko sowie online anbietet (Anteil von 5,0 Prozent).

SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector ETF

/fonds/vergleich/IE00BWBXM278

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Konsum Welt

Aktienfonds Konsum Welt Auflegung: 07.07.2015

07.07.2015 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: SPDR ETFs Europe

SPDR ETFs Europe ISIN: IE00BWBXM278

IE00BWBXM278 Maximal Drawdown seit Auflage: 37,57%

37,57% Performance YTD: 3,06%

3,06% Performance 1 Jahr: 9,03%

9,03% Performance 3 Jahre: 14,26%

14,26% Performance 5 Jahre: 73,10%

73,10% Sum. lfd. Kosten: 0,15%

0,15% Volumen in Mio. EUR: 106

Top-3-Holdings

Amazon: Anteil von 21,8 Prozent

Tesla ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und den Verkauf von Elektrofahrzeugen sowie von Produkten zur Erzeugung und Speicherung erneuerbarer Energie spezialisiert hat (Anteil von 14,0 Prozent).

ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und den Verkauf von Elektrofahrzeugen sowie von Produkten zur Erzeugung und Speicherung erneuerbarer Energie spezialisiert hat Home Depot ist der weltweit größte Einzelhändler für Heimwerkerprodukte, der eine breite Palette von Baumaterialien, Werkzeugen und Haushaltsgeräten über seine rund 2.300 Filialen in den USA, Kanada und Mexiko sowie online anbietet (Anteil von 9,5 Prozent).

First Trust Dow Jones Internet ETF

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap Welt

Aktienfonds All Cap Welt Auflegung: 18.06.2018

18.06.2018 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: First Trust Global Funds

First Trust Global Funds ISIN: IE00BG0SSC32

IE00BG0SSC32 Maximal Drawdown seit Auflage: 54,00%

54,00% Performance YTD: 6,82%

6,82% Performance 1 Jahr: 20,67%

20,67% Performance 3 Jahre: -12,25%

-12,25% Performance 5 Jahre: 49,62%

49,62% Sum. lfd. Kosten: 0,57%

0,57% Volumen in Mio. EUR: 38

Top-3-Holdings

Amazon: Anteil von 10,4 Prozent

Meta , ehemals Facebook, entwickelt Technologien und Plattformen, die es Menschen ermöglichen, miteinander zu kommunizieren. Dazu zählen Dienste wie Facebook, Instagram und WhatsApp (Anteil von 8,2 Prozent).

, ehemals Facebook, entwickelt Technologien und Plattformen, die es Menschen ermöglichen, miteinander zu kommunizieren. Dazu zählen Dienste wie Facebook, Instagram und WhatsApp Alphabet ist eine amerikanische Holdinggesellschaft, die als Muttergesellschaft von Google und zahlreichen weiteren Unternehmen fungiert, die in Bereichen wie Internetdienstleistungen, Werbung, Software- und Hardwareentwicklung sowie Gesundheit und Biotechnologie tätig sind (Anteil von 7,0 Prozent).

BNP Paribas Funds Consumer Innovators

/fonds/vergleich/LU0823411706

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Konsum Welt

Aktienfonds Konsum Welt Auflegung: 24.05.2013

24.05.2013 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: BNP Paribas AM

BNP Paribas AM ISIN: LU0823411706

LU0823411706 Maximal Drawdown seit Auflage: 34,43%

34,43% Performance YTD: -3,55%

-3,55% Performance 1 Jahr: 0,30%

0,30% Performance 3 Jahre: -16,36%

-16,36% Performance 5 Jahre: 37,72%

37,72% Sum. lfd. Kosten: 2,03%

2,03% Volumen in Mio. EUR: 712

Top-3-Holdings

Amazon: Anteil von 10,1 Prozent

Home Depot ist der weltweit größte Einzelhändler für Heimwerkerprodukte, der eine breite Palette von Baumaterialien, Werkzeugen und Haushaltsgeräten über seine rund 2.300 Filialen in den USA, Kanada und Mexiko sowie online anbietet (Anteil von 8,1 Prozent).

ist der weltweit größte Einzelhändler für Heimwerkerprodukte, der eine breite Palette von Baumaterialien, Werkzeugen und Haushaltsgeräten über seine rund 2.300 Filialen in den USA, Kanada und Mexiko sowie online anbietet Tesla ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und den Verkauf von Elektrofahrzeugen sowie von Produkten zur Erzeugung und Speicherung erneuerbarer Energie spezialisiert hat (Anteil von 8,0 Prozent)

Invesco Global Consumer Trends Fund

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Konsum Welt

Aktienfonds Konsum Welt Auflegung: 14.05.2020

14.05.2020 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Invesco

Invesco ISIN: LU2168317308

LU2168317308 Maximal Drawdown seit Auflage: 51,22%

51,22% Performance YTD: 5,86%

5,86% Performance 1 Jahr: 8,13%

8,13% Performance 3 Jahre: -28,49%

-28,49% Performance 5 Jahre: -

- Sum. lfd. Kosten: 2,34%

2,34% Volumen in Mio. EUR: 2045

Top-3-Holdings

Amazon: Anteil von 10,0 Prozent

Meta , ehemals Facebook, entwickelt Technologien und Plattformen, die es Menschen ermöglichen, miteinander zu kommunizieren. Dazu zählen Dienste wie Facebook, Instagram und WhatsApp (Anteil von 6,9 Prozent).

, ehemals Facebook, entwickelt Technologien und Plattformen, die es Menschen ermöglichen, miteinander zu kommunizieren. Dazu zählen Dienste wie Facebook, Instagram und WhatsApp Microsoft ist ein multinationales Technologieunternehmen, das Softwareprodukte, darunter das Betriebssystem Windows und die Office-Suite, sowie Cloud-Dienste, Hardware und Lösungen für Unternehmen und Verbraucher anbietet (Anteil von 5,2 Prozent).

T. Rowe Price Funds - US Blue Chip Equity Fund

/fonds/vergleich/LU1438969195

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Large Cap USA

Aktienfonds Large Cap USA Auflegung: 30.06.2016

30.06.2016 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: T. Rowe Price

T. Rowe Price ISIN: LU1438969195

LU1438969195 Maximal Drawdown seit Auflage: 39,21%

39,21% Performance YTD: 23,02%

23,02% Performance 1 Jahr: 34,47%

34,47% Performance 3 Jahre: 20,48%

20,48% Performance 5 Jahre: 89,72%

89,72% Sum. lfd. Kosten: 1,84%

1,84% Volumen in Mio. EUR: 736

Top-3-Holdings

Amazon: Anteil von 9,7 Prozent

Apple ist ein multinationales Technologieunternehmen, das innovative Hardwareprodukte wie das iPhone, iPad und Mac sowie Software und Dienstleistungen, einschließlich iCloud und Apple Music, entwickelt und vertreibt (Anteil von 9,5 Prozent).

ist ein multinationales Technologieunternehmen, das innovative Hardwareprodukte wie das iPhone, iPad und Mac sowie Software und Dienstleistungen, einschließlich iCloud und Apple Music, entwickelt und vertreibt Microsoft ist ein multinationales Technologieunternehmen, das Softwareprodukte, darunter das Betriebssystem Windows und die Office-Suite, sowie Cloud-Dienste, Hardware und Lösungen für Unternehmen und Verbraucher anbietet (Anteil von 9,5 Prozent).

Franklin Disruptive Commerce Fund

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap Welt

Aktienfonds All Cap Welt Auflegung: 15.10.2021

15.10.2021 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: Franklin Templeton

Franklin Templeton ISIN: LU2387457646

LU2387457646 Maximal Drawdown seit Auflage: 58,41%

58,41% Performance YTD: 12,97%

12,97% Performance 1 Jahr: 24,44%

24,44% Performance 3 Jahre: -

- Performance 5 Jahre: -

- Sum. lfd. Kosten: 1,84%

1,84% Volumen in Mio. EUR: 3

Top-3-Holdings