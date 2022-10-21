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Zulassung in Luxemburg Amazon ist nun Versicherungsmakler in Deutschland

Amazon kann nun als Versicherungsmakler die gesamte Produktpalette aus dem Nicht-Leben-Bereich vertreiben – auch in Deutschland. Der Konzern hat sich in Luxemburg ins Vermittlerregister eintragen lassen.

Mitarbeiter im Amazon-Verteilzentrum in Neubrandenburg
Mitarbeiter im Amazon-Verteilzentrum in Neubrandenburg: Der Konzern darf nun auch offiziell Versicherungen aus dem gesamten Nicht-Leben-Bereich vertreiben. | Bildquelle: Imago Images / BildFunkMV
Von  | Redakteurin
Aktualisiert am:

Im August vergangenen Jahres brachte Amazon mit dem Amazon Insurance Accelerator eine Betriebshaftpflicht-Versicherung in den Vertrieb. Die Police ersetzt die finanziellen Schäden, wenn sich ein Konsument mit defekter Ware nach dem Online-Kauf verletzt.  Dieser Vorstoß des weltgrößten Onlinehändlers auf den Versicherungsmarkt sorgte für Aufruhr in der Maklerbranche.

Schließlich ist es nicht die erste Erfahrung, die der Handelsriese mit dem Versicherungsvertrieb macht. Seit 2016 können Online-Elektrogerätekäufer mit „Amazon Protect“ eine Versicherung dazubuchen, die gegen Diebstahl, Defekte und Beschädigungen schützt.

Sämtliche Nicht-Leben-Produkte in 9 Ländern

Zwei Jahre später versuchte sich Amazon zudem als Krankenversicherer und gründete zusammen mit der US-Bank J.P. Morgan Chase und der Beteiligungsgesellschaft des Starinvestors Warren Buffett, Berkshire Hathaway, eine Art Krankenkasse für eigene Mitarbeiter.

Nun geht der Konzern noch weiter und steigt richtig in den Versicherungsvertrieb ein. Das Unternehmen hat sich in Luxemburg ins Vermittlerregister eintragen lassen. Das Luxemburger Commissariat aux Assurance führt Amazon als Sociétés de Courtage – also Versicherungsmakler – für sämtliche Nicht-Leben-Produkte in Deutschland, Österreich, Belgien, Spanien, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Polen und Portugal.

Svetlana Kerschner studierte BWL an der DHBW Mannheim sowie Publizistik, Psychologie und Komparatistik an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Anschließend absolvierte sie von 2009 bis 2010 ein Volontariat bei DAS INVESTMENT, wo sie seit 2011 als Redakteurin arbeitet. Ihr Schwerpunkt sind aktuell die Versicherungsthemen. Mehr über Svetlana Kerschner
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