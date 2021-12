Amerikanischer Versicherer eröffnet Niederlassung in München

Aktuell bietet Markel in Deutschland Deckungen für Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Architekten und Ingenieure an sowie für alle sonstigen Risiken im Bereich der Vermögensschadenhaftpflicht (Ausnahme Arzthaftpflicht). Auch Warenkredite und D&O-Versicherungen hat Markel im Programm inklusive Sonderlösungen wie persönliche D&O, Selbstbehalts- und Aufsichtsratsdeckungen. Markel International ist ein A gerateter Versicherer mit Ursprung in Richmond, Virginia. Die 1920 gegründete Gesellschaft hat 2012 mit 2.666 Mitarbeitern weltweit ca. 2,5 Milliarden US-Dollar Bruttoprämien eingenommen. Seit 1986 ist Markel an der New Yorker Börse notiert. Die Marktkapitalisierung liegt Stand Januar 2013 bei rund 4,3 Milliarden US-Dollar.Markel unterhält ein Netzwerk von 37 weltweiten Büros in Großbritannien, Europa, Canada und im asiatisch-pazifischen Raum. Durch ein Joint Venture mit der Anglo Underwriting GmbH aus München, entstand 2012 das erste Büro des Spezialversicherers in Deutschland.