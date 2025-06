Zölle pausiert, Märkte euphorisch – doch das Vertrauen in die USA bröckelt. Was bedeutet das für Bonds, Dollar und Diversifikation?

In der zweiten Folge der vierten Staffel von Investment Business sprechen Kapitalmarktstratege Ivan Domjanic und Host Peter Ehlers über die finanzielle Verfassung der USA – und ihre Folgen für Anleger weltweit.

Was bedeutet das wachsende Haushaltsdefizit für die Bonität der Vereinigten Staaten? Können US-Staatsanleihen ihre Rolle als sicherer Hafen noch erfüllen? Und wie bewerten institutionelle Investoren Alternativen wie Bundesanleihen, Gold oder Bitcoin?

Im Fokus dieser Folge:

– Bonitätsrisiken: Warum das Vertrauen in US-Treasuries schwindet

– Märkte in der Illusion: Was steigende Kurse übersehen

– Flucht in Alternativen: Gold, Bitcoin, Euro-Bonds

– Systemvergleich: Warum Europa und Japan anders mit Schulden umgehen

Ein fundiertes Gespräch über Risiken, Narrative und die Frage, wie stabil das Fundament der Weltleitwährung noch ist.

Hier geht es zur aktuellen Episode:

Sprecher:

Ivan Domjanic, CFA, Kapitalmarktstratege bei M&G Investments

Host:

Peter Ehlers, Gründer und Herausgeber von DAS INVESTMENT und dem private banking magazin

