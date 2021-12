AMG mit neuem Standort in der Schweiz

Die US-amerikanische Investmentgesellschaft AMG hat nun auch einen Standort in der Schweiz. Mit dem neuen Büro in Zürich möchte das Unternehmen seine Bedeutung in Europa ausbauen. Dafür holt AMG auch gleich zwei neue Mitglieder für das Vertriebsteam. Axel Weiss und Patrick Sege kümmern sich künftig aus der Schweiz um den Vertrieb im deutschsprachigen Raum.Weiss kommt von Fidelity Investment Management, wo er das Geschäft mit institutionellen Kunden mit aufbaute. Zuletzt war er als Kundenbetreuer und Vertriebsleiter für jene Kunden verantwortlich. Weitere Stationen waren für ihn Universal Investments, Cominvest Asset Management und Arthur Andresen. Bei AMG übernimmt er den Vertrieb in Deutschland.Sege verantwortet den Vertrieb in Österreich, Luxemburg und der Schweiz. Er kommt von Liongate Capital Management, wo er sich um das Geschäft mit institutionellen Kunden kümmerte. Zuvor war er für die Unternehmensberatung Ernst & Young und für die UBS tätig.