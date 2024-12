Andsafe-Manager Christian Buschkotte wechselt zur Ammerländer

Vorstandswechsel bei der Ammerländer Versicherung: Wie gestern vermeldet wurde, wird sich Vertriebsvorstand Gerold Saathoff zum 31. März 2025 nach 18 Jahren in dem Gremium in den Ruhestand verabschieden. Als seinen Nachfolger hat der Aufsichtsrat des Unternehmens Christian Buschkotte bestimmt. Der 53-Jährige wird in seiner neuen Rolle in Zukunft den Vorstand gemeinsam mit Christine Lühr-Boekhoff und Axel Eilers (Vorstandsvorsitz) bilden.

Jüngstes Projekt: neue Maklermarke der Provinzial

Buschkotte ist Versicherungsbetriebswirt und nach Unternehmensangaben seit 30 Jahren in der Branche tätig, davon 20 Jahre in verschiedenen Führungspositionen. Im Provinzial-Konzern ist er seit 2019 Generalbevollmächtigter des Digitalversicherers Andsafe. Sein jüngstes Projekt war der Start von „HFK1676“, eine übergreifende und bundesweite Maklermarke für das standardisierte Privat- und Gewerbekundengeschäft im Provinzial-Konzern, die sich namentlich auf die 1676 gegründete Hamburger Feuerkasse bezieht.

Ammerländer hat sich als Nischenversicherer einen Namen gemacht

Buschkotte verfüge über eine ausgeprägte Expertise in den relevanten Geschäftsfeldern der Ammerländer. Das Unternehmen aus Westerstede ist vor allem als Sach- und Nischenversicherer für Fahrräder und Wohnmobile bundesweit bekannt. Vorstandschef Eilers sagt: „Ich freue mich sehr, dass wir Christian Buschkotte als Vorstandsmitglied für uns gewinnen konnten. Er steht für ein hohes Maß an Serviceorientierung und eine ausgeprägte digitale Expertise.“

Buschkotte wiederum erklärt: „Der Weg der Ammerländer Versicherung in den vergangenen 20 Jahren hat mich sehr beeindruckt. Sie genießt eine hohe Reputation im Makler- und Endkundenmarkt, verfügt über ein zukunftsorientiertes Wachstum und eine starke Ertragskraft. Dieses gilt es zu stabilisieren und das Geschäftsmodell weiterzuentwickeln.“