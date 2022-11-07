Magdeburg, Chemnitz, Oberhausen In diesen Städten rechnet sich der Wohnungskauf am schnellsten

Eine aktuelle Auswertung des Online-Portals Immoscout24 und des Instituts für Wirtschaft Köln zeigt, wie schnell sich Investments in Eigentumswohnungen in 71 deutschen Städten rechnen. Wir präsentieren die Ergebnisse 9 ausgewählter Städte in einer Bildstrecke.

Die Amortisationsdauer ist die ungefähre Dauer, nach der sich ein Kauf gegenüber der Anmietung einer Wohnung rechnet. Experten von Immoscout24 berechnen den Wert, indem sie die jährliche Kaltmiete zum alternativen Kaufpreis je Region ins Verhältnis setzen. Der Berechnung liegen die Angebotspreise aus dem Immoscout24 Wohnbarometer für das zweite Quartal 2022 zu Grunde. In die Auswertung flossen Daten für 71 Regionen in Deutschland ein.

Laut Immoscout24 liegt die Amortisationsdauer im Bundesdurchschnitt bei 31,5 Jahren. Während sich vor allem aufstrebende Städte wie Koblenz, Braunschweig oder Leipzig nahe dem Durchschnittswert einpendeln, sind es die großen Städte Deutschlands, die man vergebens in der oberen Hälfte sucht. Hamburg, Berlin und Frankfurt beispielsweise weisen allesamt eine Amortisationsdauer von mehr als 35 Jahren auf. In bayerischen Städten dauert die Amortisation mit am längsten.

Die komplette Auswertung aller 71 untersuchten Städte findest Du hier.

Regensburg 1 / 9 Steinerne Brücke in Regensburg. Bildquelle: Imago Images / Westend 61