Erstmals überführt der Vermögensverwalter seine Rentenfonds-Strategie in einen aktiv gemanagten ETF. Für Infrastruktur und regulatorische Umsetzung sorgt ein Partner aus Luxemburg.

Ampega setzt bei seinem Einstieg in das Segment aktiver ETFs auf die Infrastruktur von Hauck & Aufhäuser Fund Services.

Der Vermögensverwalter Ampega legt seinen ersten aktiv gemanagten ETF auf. Für die Umsetzung arbeitet die Talanx-Tochter mit der Kapitalverwaltungsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services aus Luxemburg zusammen.

Der in Deutschland registrierte Ampega Systematic Euro Bonds Active Ucits ETF (ISIN: DE000A42ERT3) knüpft an die Anlagestrategie des Ampega Rendite Rentenfonds an. Diese wird um systematische und quantitative Elemente erweitert. Institutionelle Investoren und Privatanleger erhalten damit Zugang zur Fixed-Income-Expertise von Ampega in einer börsengehandelten Struktur mit aktivem Portfoliomanagement.

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Bestehende Partnerschaft wird vertieft

Für die Auflegung nutzt Ampega die ETF-Infrastruktur von Hauck & Aufhäuser. Der Dienstleister begleitet zudem die regulatorische und operative Umsetzung. „Für Asset Manager ist der Einstieg in den ETF-Markt mehr als die Überführung einer bestehenden Investmentstrategie in eine neue Fondshülle. Hinter einem ETF steht eine eigene Infrastruktur, in der zahlreiche Prozesse zuverlässig ineinandergreifen müssen“, sagt Marco Dietzen, Head of Business Development Financial Assets bei Hauck & Aufhäuser.

Die Zusammenarbeit zwischen Ampega und der Kapitalverwaltungsgesellschaft besteht bereits länger und wird mit dem Schritt in das Segment aktiv gemanagter ETFs vertieft.

Über Ampega und Hauck & Aufhäuser

Ampega ist der Vermögensverwalter der Talanx-Gruppe. Neben der Steuerung der Kapital- und Immobilienanlagen der Gruppe bietet das Unternehmen institutionellen Investoren Investment- und Servicelösungen an. Ampega verwaltet Kapital- und Immobilienanlagen in Höhe von mehr als 204 Milliarden Euro (Stand: 30. Juni 2026).

Hauck & Aufhäuser Fund Services ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft und verwaltet mehr als 110 Milliarden Euro Assets under Service. Seit mehr als 35 Jahren begleitet das Unternehmen Asset Manager und institutionelle Investoren bei Konzeption, Auflage und Verwaltung von Fondsstrukturen – von Ucits- und ETF-Strukturen bis zu Real-Assets-Fonds für Immobilien, Infrastruktur, Private Equity und Private Debt.