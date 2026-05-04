Ampega
Ampega: Neue Mitarbeiterin im Wholesale-Vertrieb
Talanx-Tochter Ampega holt Sales Managerin für den Wholesale
Maischa Friedrich tritt zum 1. Mai 2026 eine neue Stelle bei Ampega an. Die 28-Jährige übernimmt dort die Position als Sales Managerin im Wholesale-Team und berichtet an David Krahnenfeld, Leiter Vertrieb Wholesale & Produktmarketing.
Friedrich soll im Wholesale sowohl neue Kunden gewinnen als auch bestehende betreuen. Ihr Schwerpunkt liegt dabei auf unabhängigen Finanzberatern (IFAs) und Finanzvertrieben. Zuvor war sie als Business Development Managerin bei Invest in Visions tätig.
Über Ampega
Ampega verantwortet als Talanx Investment Group die Vermögensverwaltung des Talanx-Konzerns und verwaltet Kapital- und Immobilienanlagen von rund 190 Milliarden Euro.
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