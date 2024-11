Einen Tag nach der Wiederwahl Donald Trumps zum US-Präsidenten und dem überraschenden Ende der Ampel-Koalition in Deutschland trafen sich Experten aus Politik und Wirtschaft beim Lupus Alpha Investment Fokus in Frankfurt. In einer von Corinna Wohlfeil moderierten Diskussionsrunde analysierten Herbert Diess, Aufsichtsratsvorsitzender von Infineon Technologies, ZDF-Politikexperte Theo Koll und Jeffrey Rathke, Präsident des American-German-Institute in Washington, die Entwicklungen der vergangenen 24 Stunden – und wagten zugleich einen Ausblick. „Zeitenwende 2.0“ für Deutschland und Europa „Wir erleben eine Zeitenwende 2.0“, konstatierte Theo Koll und mahnte: „Wir müssen die Goretex-Kleidung, die wir als Deutsche tragen, ausziehen. Wir sind eine Nation, die seit 1989 innen schön warm lebt und möchte, dass sich das Unangenehme draußen abspielt.“ Die „Trittbrettfahrersicherheit der Amerikaner“ werde nun in der zweiten Trump-Administration wegfallen oder zumindest stark infrage gestellt. Koll ist sicher: Deutschland brauche diesen Schock, auch wenn das „Preisschild dramatisch hoch“ sei. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich kostenlos , um diesen Artikel lesen zu können. Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei. KOSTENLOS ANMELDEN

„Wir könnten eine ganz andere Trump-Ära erleben, wenn Trump alles umsetzt, was er angekündigt hat“, so Koll. Denn er werde nicht mehr wie in der ersten Amtszeit von moderaten Republikanern gebremst. Rathke wies zudem darauf hin, dass Trump möglicherweise mit dem Gedanken einer verfassungsrechtlich ausgeschlossenen dritten Amtszeit spielen könnte. Er hält diese Option jedoch für unwahrscheinlich, da es dazu eine Zwei-Drittel-Mehrheit brauche.