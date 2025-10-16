Der Asset Manager Amundi hat einen neuen ETF aufgelegt – auf den ersten Blick keine besondere Meldung. Kommen doch regelmäßig neue Produkte auf den Markt. Doch diese Nachricht hat online großen Widerhall gefunden, auch außerhalb der üblichen Finanzmagazine.

Das hat mehrere Gründe: Zum einen ist es der erste gehebelte ETF seiner Art auf den MSCI World. Zum anderen liegt es auch daran, dass Amundi bereits ein weiteres Produkt im Angebot hat, das es mittlerweile zu einiger Berühmtheit gebracht hat: der „heilige Amumbo“. Dabei handelt es sich um den Amundi MSCI USA Daily (2x) Leveraged ETF (ISIN: FR0010755611), ebenfalls ein zweifach gehebeltes Produkt.

Der „heilige Amumbo“ ist für seine Fans mehr als ein schnödes Finanzprodukt – er ist ein Symbol für die Sehnsucht nach schnellem Reichtum, aber auch die Risiken des Investierens.

Und nun hat er Familienzuwachs bekommen. Das neue Produkt, der Amundi MSCI World (2x) Leveraged ETF (ISIN: FR0014010HV4), wurde am 30. September 2025 aufgelegt und verwaltet nach Angaben von Amundi derzeit ein Vermögen von 9,88 Millionen US-Dollar. Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,6 Prozent. Der ETF ist synthetisch replizierend.

Und auch dieses Produkt hat online bereits einen neuen Namen erhalten: Wahlweise handelt es sich hierbei um den „heiligen Awumbo“ oder „göttlichen Glomumbo“.

Worauf man achten sollte

Das MSCI World im Namen vermittelt den Eindruck, dass es sich hier um ein Produkt handelt, das gut für den langfristigen Vermögensaufbau geeignet ist. Wird der MSCI World doch oft dafür empfohlen.

Doch Vorsicht – dieser Eindruck trügt. Denn ein wichtiger Faktor ist das „(2x) Leveraged“ im Namen. Das bedeutet, dass der ETF zweifach gehebelt ist, also die tägliche Entwicklung mit dem Faktor zwei abgebildet wird.

Auf den ersten Blick klingt das durchaus verlockend. Doch durch den täglichen Hebel ist das Produkt nicht für langfristige Anleger geeignet – obwohl viele sich ETFs eigentlich genau zu diesem Zweck aussuchen.

Denn der Wertzuwachs ist nicht nur von der Kursentwicklung, sondern eben auch vom Hebel abhängig – und das gilt in beide Richtungen. Es werden Derivate, Optionen und Futures genutzt, um den gewünschten Hebel zu erreichen, also die Entwicklung des zugrundeliegenden Index in diesem Fall doppelt zu verstärken.

Vor- und Nachteile eines Hebel-Produkts

Der Vorteil eines solch gehebelten ETFs: Von einer Aufwärtsbewegung des MSCI World kann man so überproportional profitieren. Wenn die Auftriebsphasen länger anhalten, kann hier ein stärkeres Wachstum aus dem Einsatz erzielt werden.

Der ETF ermöglicht also eine größere Renditechance – allerdings bei gleichzeitig gesteigertem Risiko. Denn vereinfacht ausgedrückt wird mit einem Hebel auf die Kursentwicklung eines ETFs spekuliert und dafür geliehenes Geld vom Emittenten genutzt.

Und bei Verlusten geht es daher auch doppelt so schnell nach unten. Denn nicht nur die Gewinne werden verdoppelt, sondern auch die Verluste. Wer höher steigt, kann auch tiefer fallen.

Diese sogenannte Pfadabhängigkeit (oder auch Volatility Drag) sorgt dafür, dass Verluste in fallenden Märkten überproportional ausfallen – und dadurch erholt sich der ETF auch schwerer, wenn die Kurse wieder nach oben gehen.

Synthetische Replikation hat Tücken

Außerdem birgt auch die synthetische Replikation des zugrunde liegenden Index Risiken: Dies bedeutet, dass die im Index enthaltenen Aktien nicht direkt gekauft werden. Stattdessen können beispielsweise Swaps oder Futures genutzt werden, um die Wertentwicklung abzubilden.

Das führt mitunter zu der kuriosen Situation, dass ein synthetisch replizierender ETF aus ganz anderen Aktien und Anleihen bestehen kann als der zugrunde liegende Index. Oder sogar nur aus einer einzigen Swap-Position. Das kann dafür sorgen, dass er sogar stabiler ist als einer, der die Titel physisch erwirbt. Aber Swap-Positionen können theoretisch auch ausfallen – und der Käufer kann dann nicht genau nachvollziehen, welche Aktien nun zum Beispiel eigentlich enthalten sind.

Diese Art von Produkten ist also so volatil, dass sie nicht für langfristig denkende Anleger geeignet sind. Stattdessen sind sie für eine aktive, kurzfristige Anlagestrategie erfahrener Anleger gedacht, die das Hebelrisiko verstehen.