Die Dominanz der großen US-Technologiewerte beschäftigt die Anlegerwelt: Während die einen von den enormen Wertzuwächsen fasziniert sind, nährt die Marktmacht in anderen die Sorgen vor Klumpenrisiken. Der europäische ETF-Anbieter Amundi reagiert auf diese Ambivalenz mit zwei neuen Indexfonds, die eine präzisere Steuerung des US-Engagements ermöglichen sollen.

Mega-Caps im Fokus

Der erste ETF, der Amundi MSCI USA Mega Cap ETF (ISIN: IE000YBGJ9I4), konzentriert sich ausschließlich auf US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 200 Milliarden US-Dollar. Dazu folgt er dem MSCI USA Mega Cap Select Index, der neben den als Magnificent Seven bekannten Tech-Giganten beispielsweise auch Eli Lilly und Broadcom beinhaltet.

Der zweite neue Fonds, der Amundi MSCI USA Ex Mega Cap ETF (ISIN: IE000XL4IXU1), bildet dagegen den US-Markt ohne diese Mega-Caps ab. Auf diese Weise sollen Anleger ihr US-Engagement diversifizieren und die Korrelation mit der Wertentwicklung von US-Mega-Cap-Aktien reduzieren können.

Die Kostenquote beider Fonds liegt bei jeweils 0,15 Prozent pro Jahr. Beide ETFs sind in Euro und US-Dollar handelbar und werden zunächst in einer ausschüttenden Anteilsklasse aufgelegt.

Angebot an ETFs für gezielte US-Allokation steigt

Mit den neuen Produkten können Anleger nun selbst entscheiden, wie stark sie in den von Tech-Werten dominierten Bereich des US-Marktes investieren möchten. Dies ermöglicht eine differenziertere Anlagestrategie, besonders für jene, die ihr Klumpenrisiko in den großen Tech-Werten reduzieren oder gezielt darauf setzen möchten.

Amundi ist dabei nicht der erste Anbieter, der auf die wachsende Dominanz der Mega-Caps reagiert. Erst vor zwei Wochen hatte Blackrock mit dem iShares S&P 500 Top 20 ETF ein Produkt auf den Markt gebracht, das ebenfalls auf die US-Mega-Caps setzt. Mit einer Verwaltungsgebühr von 0,20 Prozent ist dieser etwas teurer als die neuen Amundi-ETFs.

Klumpenrisiko gezielt steuern

Die Asset Manager reagieren damit auf wachsende Nachfrage nach Produkten, die der zunehmenden Konzentration an den US-Börsen Rechnung tragen. So liegt der Anteil der zehn größten Unternehmen am S&P 500 inzwischen bei rund 35 Prozent – ein historischer Höchststand. In den vergangenen 25 Jahren lag er meist unter 20 Prozent. Besonders die Magnificent Seven treiben den Index nach oben. Das zeigt sich auch in der Performance: In den vergangenen drei Jahren gingen 68 Prozent der Gesamtrendite des S&P 500 auf das Konto der 20 größten Indexmitglieder.

Doch auch wenn die Performance stimmt, sollten Anleger die Risiken, die mit der Dominanz einhergehen, nicht aus dem Blick verlieren. Experten warnen vor dem höchsten Klumpenrisiko seit 1957. Zudem neigen konzentrierte Portfolios zu einer höheren Volatilität. Auch die starke Ausrichtung auf den Technologiesektor sollten Investoren bei ihrer Anlageentscheidung berücksichtigen.