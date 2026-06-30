Zwei neue Anleihe-ETFs, ein dritter in Vorbereitung: Knapp zwei Jahre nach dem Start zählt Amundis aktive Fixed-Income-Reihe schon sechs Produkte – und wächst weiter.

Amundi treibt den Ausbau seiner aktiv gemanagten Fixed-Income-ETFs voran. Der französische Vermögensverwalter bringt zwei neue Produkte an die Deutsche Börse und stellt ein drittes bereits in Aussicht.

Mit dem Amundi EUR Ultra Short-Term Bond Active Ucits ETF (ISIN: IE000EDRD2Z8) und dem Amundi Global Corporate Bond Active Ucits ETF (ISIN: IE000UIPBPY3) ergänzt das Haus seine Reihe um eine kurzlaufende Euro-Strategie und einen Fonds für globale Unternehmensanleihen. Die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0,18 beziehungsweise 0,25 Prozent.

Der Amundi EUR Ultra Short-Term Bond Active ETF orientiert sich am Euro Short-Term Rate und soll die Lücke zwischen Geldmarkt und Euro-Unternehmensanleihen schließen. Der Fonds setzt auf kurzlaufende Papiere mit geringer Zinssensitivität und stützt sich auf den 2011 aufgelegten, rund 8,9 Milliarden Dollar schweren Short-Term Bond Fund von Amundi. Diesen verantwortet Nathalie Coffre, die bei Amundi die Short-Term-Strategien leitet.

Der Amundi Global Corporate Bond Active ETF bildet den Bloomberg Global Aggregate Corporate Index ab und verbindet eine Top-Down-Fundamentalanalyse mit der Titelauswahl von unten. Für diesen ETF ist Steven Fawn verantwortlich, Leiter Global Credit bei Amundi.

Die Plattform wächst weiter

Den Einstieg in den europäischen Markt für aktive Fixed-Income-ETFs vollzog Amundi 2024 mit SRI-konformen Kreditstrategien in Euro und Dollar. Inzwischen umfasst die Reihe sechs Produkte mit zusammen 709 Millionen Dollar – und sie soll weiter wachsen. Das Unternehmen hat bereits einen weiteren ETF auf Unternehmensanleihen angekündigt.