Der Asset Manger Amundi listet einen aktiv verwalteten ETF für Euro-Unternehmensanleihen – und macht damit eine bestehende Anleihestrategie als ETF handelbar.

Der französische Asset Manager Amundi hat den Amundi EUR Corporate Bond Active Ucits ETF (ISIN: IE000HM5TZ60) aufgelegt und auf Xetra notiert. Das Produkt richtet sich an institutionelle Investoren und Privatanleger in ganz Europa.

Der ETF investiert in europäische Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und zielt darauf ab, den Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index nach Abzug der Gebühren zu übertreffen – ohne dabei ein festes Outperformance-Ziel zu definieren. Mindestens 80 Prozent des Nettovermögens fließen in Unternehmensanleihen von Emittenten aus OECD-Ländern, mindestens 70 Prozent davon in auf Euro lautende Investment-Grade-Anleihen. Das Portfolio umfasst rund 100 Emittenten. Das Produkt ist nach der Offenlegungsverordnung als Artikel-8-Produkt klassifiziert.

Strategie mit langer Laufzeit

Grundlage des ETF ist eine Strategie für Euro-Unternehmensanleihen, die laut Amundi seit 1999 – dem Jahr der Euro-Einführung – besteht. Verantwortlich ist ein Team unter der Leitung von Hervé Boiral, Investmentchef Euro Credit & Investment Solutions bei Amundi. Nach eigenen Angaben verwaltet Amundi 830 Milliarden Euro in Anleihestrategien, davon 360 Milliarden Euro in Euro-Anleihen, betreut von rund 200 Anlageexperten.

„Mit diesem Listing ermöglichen wir es Anlegern, von unserem Know-how im aktiven Euro-Anleihe-Management im Mantel eines ETFs zu profitieren“, sagt Gilles Dauphiné, Leiter Active and White Label ETFs bei Amundi.

Erweiterung des aktiven ETF-Angebots

Der neue ETF ergänzt das bestehende Angebot aktiv verwalteter ETFs von Amundi, das zuletzt um einen aktiven Geldmarkt-ETF erweitert wurde. Die Amundi-ETF-Plattform umfasst nach eigenen Angaben mehr als 350 ETFs mit einem verwalteten Vermögen von über 340 Milliarden Euro.

Aktive ETFs machen in Europa derzeit knapp 3 Prozent des gesamten ETF-Markts aus – Anleiheprodukte spielen dabei eine Nebenrolle. Amundi tritt damit in ein Segment ein, das im europäischen ETF-Markt bislang vergleichsweise klein geblieben ist.