Amundi Amundi bringt neuen währungsgesicherten ETF auf japanische Aktien

Dem neuen ETF liegt der innovative JPX-Nikkei 400 Index zugrunde, der große und mittelgroße börsengehandelte japanische Unternehmen umfasst. Um sich für den Index zu qualifizieren, müssen die Unternehmen durch Best-Practice-Methoden bei der Unternehmensführung sowie der Wertsteigerung für Investoren überzeugen. Der Amundi ETF JPX-Nikkei 400 UCITS ETF - Daily Hedged EUR bietet eine integrierte täglich angepasste und annähernd perfekte Währungsabsicherung.Der Amundi ETF JPX-Nikkei 400 UCITS ETF - Daily Hedged EUR wird zu der günstigsten im Markt verfügbaren TER ( Total Expense Ratio oder laufende Kosten, jährlich inklusive aller Steuern) für dieses Exposure von 0,18 Prozent angeboten. Er ergänzt den bereits im Januar 2015 in Deutschland gelisteten nicht währungsgesicherten ETF auf den JPX-Nikkei 400 Index. Das heisst, Anleger haben nun die Wahl, ob sie das EUR/JPY Währungsrisiko abfedern oder eingehen möchten.Der neue ETF ist eine komplementäre Lösung zu dem in Deutschland bereits verfügbaren Angebot an Japan-Aktien-ETFs, das sowohl währungsgesicherte als auch nicht-währungsgesicherte ETFs umfasst:• Amundi ETF Japan Topix EUR Hedged Daily UCITS ETF (ISIN FR0011314277) – für ein Engagement im japanischen Aktienmarkt mit einer integrierten täglich angepassten Währungsabsicherung• Amundi ETF MSCI Japan UCITS ETF (ISIN FR0010688242) – um das Renditepotenzial führender Large- und Mid-Cap-Titel des japanischen Aktienmarkts zu nutzen„Mit dem Ausbau unseres Angebots an Japan-Aktien-ETFs knüpfen wir an den Erfolg unseres währungsgesicherten Topix Daily Hedged ETFs an, der Anlagegelder von 1,1 Milliarden Euro angezogen hat“, sagt Valérie Baudson, CEO Amundi ETF, Indexing & Smart Beta. „Zudem unterstreicht dieser Schritt erneut unseren Willen, ETF-Lösungen für alle relevanten Anlegerbedürfnisse anzubieten.“