ETFs und Indexfonds Amundi benennt neuen globalen Leiter ETF

Das französische Fondshaus Amundi hat einen neuen Leiter für den Geschäftsbereich ETF, Indexing und Smart Beta benannt. Seit dem 6. November ist Benoit Sorel in dieser Position tätig. Er soll offenbar den ehemaligen ETF-Chef Arnaud Llinas ersetzen, der das Unternehmen verlassen hat.

Sorel kommt vom Vermögensverwalter Blackrock, wo er zuvor in führender Position, als Managing Director, tätig war. Er hat dort zuletzt die Produkt- und Vertriebsstrategie für ETFs und Index-Investments im Emea-Raum (Europa, Naher Osten und Afrika) verantwortet.

Vor seiner Zeit bei Blackrock war Sorel für die Crédit Agricole Corporate and Investment Bank und die Bank of America tätig gewesen, ebenso wie für den Asset Manager Lazard Frères.

Das macht Amundi

Amundi ist mit knapp 2 Milliarden Euro verwalteten Mitteln der größte Asset Manager am europäischen Markt. Global liegt das Haus immerhin noch in den Top Ten. Die Asset-Management-Tochter der französischen Bankengruppe Crédit Agricole ist börsennotiert und mit rund 5.400 Mitarbeitern in 35 Ländern weltweit tätig.

Sein ETF-Geschäft hat das Fondshaus zuletzt deutlich ausgebaut, unter anderem durch die Übernahme des ETF-Anbieters Lyxor Anfang des vergangenen Jahres. Amundis Ex-ETF-Chef Arnaud Llinas hatte im Zuge der Übernahme den ETF-Bereich zunächst auch in der neuen Gesellschaft beibehalten.

Noch bis Ende dieses Jahres sollen alle Lyxor-Produkte den gemeinsamen Markennamen Amundi erhalten, hat Amundi kürzlich bekanntgegeben.