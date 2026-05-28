Zwei neue ETFs von Amundi setzen auf BIP statt Marktkapitalisierung und rücken damit China und andere Schwellenländer ins Zentrum. Die Details zu den neuen Produkten.

Durch die BIP-Gewichtung erhalten Schwellenländer im Verhältnis zu den USA ein höheres Gewicht.

Das US-Klumpenrisiko in globalen Indizes treibt Anleger seit Jahren um. Amundi zieht nun Konsequenzen: Der europäische Asset Manager hat gleich zwei neue ETFs an den Start gebracht, die Länder nicht nach ihrer Börsenkapitalisierung, sondern nach ihrer realen Wirtschaftsleistung gewichten.

Die Idee hinter der BIP-Gewichtung

In klassischen globalen Aktienindizes bestimmt die Größe eines Aktienmarkts, wie viel Gewicht ein Land erhält. Das führt dazu, dass die USA im FTSE All-World rund 61 Prozent des Index ausmachen – deutlich mehr, als es dem tatsächlichen Anteil der US-Wirtschaft an der Weltwirtschaft entspricht.

Die BIP-Gewichtung dreht diese Logik um: Maßgeblich ist nicht die Marktkapitalisierung, sondern der Anteil eines Landes am globalen Bruttoinlandsprodukt. Grundlage sind die Fünfjahresprognosen des Internationalen Währungsfonds, die jedes Jahr im September veröffentlicht und sechs Monate später für die Indexanpassung herangezogen werden. Einzelwerte sind dabei auf 5 Prozent des Index begrenzt.

Das Ergebnis ist eine deutlich andere Länderverteilung: Im Aktien-ETF kommt die USA im abgebildeten Index nur noch auf 30,6 Prozent. Chinas Anteil dagegen steigt auf 17,6 Prozent, Indiens Gewichtung auf 3,7 Prozent.

Aktien: Schwellenländer rücken ins Zentrum

Der Amundi FTSE All World GDP-Weighted ETF (ISIN: IE000KCKFHE8) bildet den FTSE All-World GDP-Adjusted Net Tax Index ab, der 4.257 Titel umfasst. Der ETF repliziert den Index physisch und reinvestiert Erträge. Die jährliche Verwaltungsgebühr liegt bei 0,30 Prozent.

Größte Position im Index ist Nvidia mit einem Anteil von 2,38 Prozent, gefolgt von Apple (2,10 Prozent) und Tencent (2,05 Prozent). Damit sind chinesische Technologieriesen wie Tencent und Alibaba (1,72 Prozent) deutlich stärker vertreten als in der klassischen Variante. Die sogenannten Magnificent Seven verlieren dagegen deutlich an Gewicht.

Auf Sektorebene dominieren Finanzdienstleistungen mit 21,8 Prozent, gefolgt von Informationstechnologie (19,7 Prozent) und Industrie (11,9 Prozent). Der ETF ist in Irland domiziliert, als ICAV strukturiert und seit dem 19. Mai 2026 an der Börse handelbar. Das verwaltete Vermögen beläuft sich aktuell auf rund 3,05 Millionen US-Dollar – der Fonds befindet sich also noch in einer frühen Phase.

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Anleihen: Erste BIP-gewichtete Staatsanleihen-Strategie Europas

Parallel dazu hat Amundi den Amundi Global Government Bond GDP-Weighted ETF (ISIN: LU3299677511) aufgelegt – der nach eigenen Angaben erste europäische Staatsanleihen-ETF mit BIP-Gewichtung. Das Produkt ist an der Deutschen Börse gelistet und kommt mit einer Gesamtkostenquote von lediglich 0,20 Prozent.

Abgebildet wird der FTSE GDP-Adjusted World Government Bond Index mit 1.427 Anleihekomponenten. Auch hier erhält die USA das höchste Gewicht (34,7 Prozent), gefolgt von China (22,5 Prozent) und Deutschland (5,7 Prozent). Nahezu das gesamte Portfolio besteht aus Staatsanleihen. Mehr als die Hälfte der enthaltenen Papiere trägt ein Rating von mindestens AA+. Die Laufzeitverteilung streut breit: von kurzfristigen Anleihen bis hin zu Papieren mit einer Restlaufzeit von mehr als 25 Jahren.

Auch dieser ETF repliziert physisch, schüttet nicht aus und ist seit dem 19. Mai 2026 investierbar. Das verwaltete Vermögen beläuft sich auf rund 3,13 Millionen US-Dollar. Domizil ist Luxemburg.