Amundi startet 3 neue Themen-ETFs für KI und Infrastruktur
Der französische Vermögensverwalter Amundi bringt drei neue Themen-ETFs auf den Markt. Ab dem 20. Oktober notieren sie an der Frankfurter Börse Xetra und an der Euronext Paris. Alle drei setzen auf Unternehmen, die das Fundament für Künstliche Intelligenz und andere Zukunftstechnologien liefern – von seltenen Erden über Stromnetze bis zur Raumfahrt.
Bereits im Sommer hatte das Haus zwei Themenfonds für Speicherchips und Rechenzentren aufgelegt. Die neuen Fonds nehmen nun die physische Grundlage technischer Neuerungen in den Blick: kritische Metalle, die Stromversorgung und die Infrastruktur im Weltraum.
Drei Fonds, drei Themen
Der Amundi Global Space Technologies ETF (ISIN: IE000RUMHLK6) bündelt Unternehmen aus der Raumfahrt. Dazu zählen Firmen, die Raumfahrtinfrastruktur, Trägerraketen und Bodenstationen bereitstellen sowie Technik, die Navigation, Überwachung und weltweite Datenverbindungen trägt.
Der Amundi Global Critical Metals & Rare Earths ETF (ISIN: IE000UV2SV13) investiert in Förderer und Verarbeiter kritischer Metalle und seltener Erden. Diese Rohstoffe stecken sowohl in der Lieferkette für KI-Anwendungen als auch in vielen Energietechnologien.
Der Amundi Global Electrification Infrastructure ETF (ISIN: IE0004LE6CM5) versammelt Unternehmen rund um Elektrifizierung und Stromnetze sowie den Transport und die Verteilung von Strom. Hintergrund ist der steigende Strombedarf, der stabile und belastbare Netze verlangt.
Die laufenden Kosten betragen bei den beiden erstgenannten Fonds jeweils 0,50 Prozent im Jahr, beim Elektrifizierungs-ETF 0,45 Prozent. Alle drei Fonds thesaurieren ihre Erträge, legen sie also direkt wieder an.
Themen-ETFs sammeln Rekordsummen ein
Themenfonds stoßen bei Anlegern derzeit auf reges Interesse – bei Privatkunden und digitalen Plattformen ebenso wie bei professionellen Investoren. In Europa flossen den Produkten im laufenden Jahr nach Amundi-Angaben bereits fast 22 Milliarden Euro zu, so viel wie nie zuvor. Viele Anleger wollen ihre Depots breiter aufstellen und gezielt auf langfristige Trends setzen. Amundi vergleicht Themenindizes mit den Sektorindizes, die vor Jahrzehnten aufkamen: Beide erlaubten es, ein bestimmtes Marktthema vergleichsweise einfach abzudecken.
Amundi gehört zur französischen Bank Crédit Agricole und verwaltet nach eigenen Angaben rund 2,6 Billionen Euro. Damit zählt der Vermögensverwalter zu den zehn größten der Welt.
Die drei ETFs im Überblick
- Amundi Global Space Technologies ETF Acc – ISIN: IE000RUMHLK6 – TER: 0,50 Prozent
- Amundi Global Critical Metals & Rare Earths ETF Acc – ISIN: IE000UV2SV13 – TER: 0,50 Prozent
- Amundi Global Electrification Infrastructure ETF Acc – ISIN: IE0004LE6CM5 – TER: 0,45 Prozent