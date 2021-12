Amundi erweitert ETF-Palette

Die Rentenfonds basieren auf dem Euro MTS Government Bond Broad Index; Anleger können mit den ETFs erstmals sowohl den Gesamtindex, als auch einzelne Laufzeitensegmente shorten.Die Rohstoff-ETFs bilden die S&P-GSCI-Indizes Light Energy, Non Energy, Metals und Agriculture ab. Sie notieren wie die Indizes in Dollar. Zudem gibt es je einen Aktien-ETF auf den MSCI Europe ex Schweiz, den MSCI Europe ex Euro-Länder und den MSCI Brasilien.Die neuen Fonds im Überblick:Index: EuroMTS Euro Government Broad All IndexETF: CASAM ETF Short EuroMTS Euro Government BroadISIN: FR0010821850Index: EuroMTS Euro Government Broad 1-3ETF: CASAM ETF Short EuroMTS Euro Government Broad 1-3ISIN: FR0010821876Index: EuroMTS Euro Government Broad 3-5ETF: CASAM ETF Short EuroMTS Euro Government Broad 3-5ISIN: FR0010823401Index: EuroMTS Euro Government Broad 5-7ETF: CASAM ETF Short EuroMTS Euro Government Broad 5-7ISIN: FR0010823443Index: EuroMTS Euro Government Broad 7-10ETF: CASAM ETF Short EuroMTS Euro Government Broad 7-10ISIN: FR0010823450Index: EuroMTS Euro Government Broad 10-15ETF: CASAM ETF Short EuroMTS Euro Government Broad 10-15ISIN: FR0010823385Index: S&P GSCI Goldman Sachs Light Energy IndexETF: CASAM ETF GSCI Light EnergyISIN: FR0010821728Index: S&P GSCI Goldman Sachs Non-Energy IndexETF: CASAM ETF GSCI Non-EnergyISIN: FR0010821777Index: S&P GSCI Goldman Sachs All Metals IndexETF: CASAM ETF GSCI All MetalsISIN: FR0010821744Index: S&P GSCI Goldman Sachs Agriculture IndexETF: CASAM ETF GSCI AgricultureISIN: FR0010821736Index: MSCI BrazilETF: CASAM ETF MSCI BrazilISIN: FR0010821793Index: MSCI Europe ex-EMUETF: CASAM ETF MSCI Europe ex EMUISIN: FR0010821819Index: MSCI Europe ex-SwitzerlandETF: CASAM ETF MSCI Europe ex SwitzerlandISIN: FR0010821835