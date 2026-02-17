Neuer Amundi-ETF: Investieren in Europas Souveränität
Der französische Vermögensverwalter Amundi hat ein neues ETF-Produkt an den Start gebracht, das sich auf die strategische Unabhängigkeit Europas konzentriert. Der Amundi European Strategic Autonomy ETF (ISIN: LU3180074463) ist seit dem 17. Februar 2026 auf Xetra handelbar.
Das Produkt richtet sich an Anleger, die in europäische Firmen investieren möchten, welche für die Souveränität und Widerstandsfähigkeit des Kontinents relevant sind.
Der ETF deckt dabei zehn verschiedene Branchen ab:
- Energie,
- Stromnetze und entsprechende Ausrüstung,
- Infrastruktur,
- Logistik,
- Ernährungssicherheit,
- Pharma und Chemie,
- Software,
- Halbleiter,
- Finanzen sowie
- Luft- und Raumfahrt und Verteidigung.
Gemeinsam entwickelter Index als Basis
Als Grundlage dient der European Strategic Autonomy Index, den Amundi zusammen mit der Börse Euronext konzipiert hat. Der Index wählt Unternehmen aus, die bedeutende Umsätze in den genannten Bereichen erzielen. Die ausgewählten Titel werden gleichgewichtet, um eine breite Streuung zu erreichen.
Nach Angaben von Amundi handelt es sich um den ersten ETF, der gezielt in diese Kombination strategischer Sektoren investiert. Die Verwaltungsgebühr liegt bei 0,4 Prozent jährlich, Erträge werden thesauriert.
Investment in ein widerstandsfähiges Europa
Benoit Sorel, Global Head of ETF & Indexing bei Amundi, begründet die Neuauflage mit den geopolitischen Rahmenbedingungen. In einer Welt mit anhaltenden geopolitischen Risiken und zunehmender Regionalisierung sei es wichtig, Anlagelösungen zu schaffen, die es ermöglichen, in Unternehmen zu investieren, die für den Aufbau eines widerstandsfähigen und autonomen Europas entscheidend seien.
Der neue ETF erweitert das Portfolio von Amundi im Bereich europäischer Aktien-ETFs, das derzeit ein verwaltetes Vermögen von mehr als 65 Milliarden Euro umfasst. Der französische Vermögensverwalter verwaltet insgesamt rund 2,4 Billionen Euro.