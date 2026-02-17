Der französische Vermögensverwalter bringt erstmals einen ETF auf den Markt, der Europas Unabhängigkeit stärken soll. Er investiert in zehn strategische Branchen. Die Details.

Der französische Vermögensverwalter Amundi hat ein neues ETF-Produkt an den Start gebracht, das sich auf die strategische Unabhängigkeit Europas konzentriert. Der Amundi European Strategic Autonomy ETF (ISIN: LU3180074463) ist seit dem 17. Februar 2026 auf Xetra handelbar.

Das Produkt richtet sich an Anleger, die in europäische Firmen investieren möchten, welche für die Souveränität und Widerstandsfähigkeit des Kontinents relevant sind.

Der ETF deckt dabei zehn verschiedene Branchen ab:

Energie,

Stromnetze und entsprechende Ausrüstung,

Infrastruktur,

Logistik,

Ernährungssicherheit,

Pharma und Chemie,

Software,

Halbleiter,

Finanzen sowie

Luft- und Raumfahrt und Verteidigung.

Gemeinsam entwickelter Index als Basis

Als Grundlage dient der European Strategic Autonomy Index, den Amundi zusammen mit der Börse Euronext konzipiert hat. Der Index wählt Unternehmen aus, die bedeutende Umsätze in den genannten Bereichen erzielen. Die ausgewählten Titel werden gleichgewichtet, um eine breite Streuung zu erreichen.

Nach Angaben von Amundi handelt es sich um den ersten ETF, der gezielt in diese Kombination strategischer Sektoren investiert. Die Verwaltungsgebühr liegt bei 0,4 Prozent jährlich, Erträge werden thesauriert.

Investment in ein widerstandsfähiges Europa

Benoit Sorel, Global Head of ETF & Indexing bei Amundi, begründet die Neuauflage mit den geopolitischen Rahmenbedingungen. In einer Welt mit anhaltenden geopolitischen Risiken und zunehmender Regionalisierung sei es wichtig, Anlagelösungen zu schaffen, die es ermöglichen, in Unternehmen zu investieren, die für den Aufbau eines widerstandsfähigen und autonomen Europas entscheidend seien.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Der neue ETF erweitert das Portfolio von Amundi im Bereich europäischer Aktien-ETFs, das derzeit ein verwaltetes Vermögen von mehr als 65 Milliarden Euro umfasst. Der französische Vermögensverwalter verwaltet insgesamt rund 2,4 Billionen Euro.