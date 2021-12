Amundi-Fonds setzt auf implizite Dividenden

Amundi und BFT Gestion bringen gemeinsam einen Absolute-Return-Fonds auf den Markt. Der Amundi Funds Absolute Global Dividend setzt auf implizite Dividenden weltweit. Damit will das Fondsmanagement das Discountpotenzial zwischen erwarteten und effektiv von Unternehmen ausbezahlten Dividenden nutzen, um Gewinne zu erwirtschaften. Die Amunid-Tochter BFT Gestion spezialisiert sich seit 2009 auf diese Strategie.Der Fonds wird von zwei Managern mit Unterstützung durch das Research- und Analysten-Team von Amundi in Paris und Tokio verwaltet. Das Team investiert über Dividenden-Futures und -Swaps in implizite Dividenden von Euro Stoxx 50, FTSE 100, Nikkei 225 und S&P 500. Das Fondsmanagement strebt eine jährliche Bruttorendite von 7 Prozent über einen Anlagehorizont von drei Jahren an.