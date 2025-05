Der französische Vermögensverwalter Amundi hat einen neuen ETF für den europäischen Verteidigungssektor aufgelegt. Der Amundi Stoxx Europe Defense ETF (ISIN: LU3038520774) ist bereits der vierte Rüstungs-ETF mit Europa-Fokus, der in den vergangenen Monaten auf den Markt kam.

Der neue ETF bildet den Stoxx Europe Total Market Defense Capped Index ab und investiert in europäische Unternehmen, die nachweislich im Verteidigungsbereich tätig sind. Mit einer jährlichen Verwaltungsgebühr von 0,35 Prozent unterbietet er die Konkurrenz: Der kürzlich aufgelegte Global X Europe Focused Defence Tech ETF liegt beispielsweise bei 0,40 Prozent.

Fannie Wurtz © Amundi

„Amundi möchte Anlegern effiziente Lösungen anbieten, die ihren Zielen und Erwartungen entsprechen“, sagt Fannie Wurtz, Leiterin der Distribution & Wealth Division, ETF & Passive Business Line bei Amundi. Der ETF biete laut Wurtz „eine zeitgemäße Möglichkeit, Europas strategische Initiativen zu finanzieren und gleichzeitig auf das langfristige Wachstumspotenzial des europäischen Verteidigungssektors und der Aktienmärkte zu setzen“.

Handel an mehreren Börsen geplant

Der ETF ist bereits an der Euronext Paris und auf Xetra notiert. In Kürze soll er auch an der Borsa Italiana handelbar sein. Damit wird er sowohl professionellen Investoren als auch Privatanlegern zugänglich.

Produktdetails des Amundi Stoxx Europe Defense ETF

ISIN: LU3038520774

Verwaltungsgebühren: 0,35 Prozent

Risikoindikator: 5/7

Handelsplätze: Euronext Paris, Xetra, künftig auch Borsa Italiana

Wachsende ETF-Auswahl für Rüstungsaktien

Der europäische Verteidigungssektor erlebt seit dem russischen Angriff auf die Ukraine einen Aufschwung. Viele europäische Länder haben ihre Verteidigungsausgaben deutlich erhöht und planen weitere Investitionen in ihre militärischen Fähigkeiten. Deutschland hat die Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben gelockert und ein Sondervermögen von 500 Milliarden Euro für Infrastrukturausgaben eingerichtet.

Das gestiegene Interesse der Anleger hat zu einer wahren Schwemme neuer ETFs geführt. Der größte und bekannteste Rüstungs-ETF für europäische Anleger, der Vaneck Defense ETF, ist bereits seit März 2023 am Markt und verwaltet mehr als 5 Milliarden US-Dollar.

Ebenfalls auf europäische Unternehmen setzen der Wisdomtree Europe Defence ETF und der im April aufgelegte Han-ETF Future of European Defence ETF. Global X hat erst kürzlich die Auflage des Global X Europe Focused Defence Tech ETF angekündigt, der den Mirae Asset Europe Defence Tech Index abbilden soll.

Über Amundi

Amundi ist nach eigenen Angaben der größte europäische Vermögensverwalter und betreut aktuell ein verwaltetes Vermögen von mehr als 2.200 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der Crédit Agricole Gruppe und an der Börse notiert.