Die seit etwa einem Jahr laufenden Gespräche zwischen der Allianz und Amundis Mehrheitseigner Crédit Agricole sind damit zwar nicht gescheitert, ein schneller Durchbruch ist jedoch nicht in Sicht. Kernpunkt der Unstimmigkeiten sei den Medienberichten die künftige Machtkonstellation in dem fusionierten Unternehmen – ein klassischer Stolperstein bei Übernahmeverhandlungen dieser Größenordnung.

Die Allianz hat die Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss ihrer Fondstochter Allianz Global Investors (AGI) mit dem französischen Asset Manager Amundi vorerst unterbrochen. Wie die "Financial Times“ unter Berufung auf informierte Kreise berichtet , wurden die Verhandlungen am Samstagmorgen ausgesetzt. In Finanzkreisen wird von einer „taktischen Pause“ gesprochen. Ähnliches berichtet das „ Handelsblatt “.

Eine Frage der Mehrheitsverhältnisse

Amundi verwaltet mit 2,2 Billionen Euro ein deutlich größeres Vermögen als AGI mit 560 Milliarden Euro. Dennoch strebt die Allianz Insidern zufolge eine gleichberechtigte Rolle in der neuen Einheit an. Der „Financial Times“ zufolge existiert ein Vorschlag, nach dem die Crédit Agricole über 50 Prozent an dem fusionierten Vermögensverwalter halten könnte, während die Allianz etwa 30 Prozent erhielte und der Rest in Streubesitz käme.

Allianz-Chef Oliver Bäte hat wiederholt betont, dass er für den Konzern weiteres Wachstum anstrebt – sowohl im Versicherungsgeschäft als auch in der Vermögensverwaltung. AGI erfüllt derzeit nicht den konzernweiten Anspruch, in allen Geschäftsbereichen zu den Marktführern zu gehören.