Amundi hat einen neuen aktiven Geldmarkt-ETF gelistet. Der Fonds soll Anlegern Zugang zu den Geldmarktstrategien des Vermögensverwalters bieten.

Amundi baut sein Angebot an aktiven ETFs aus und positioniert sich im wachsenden Markt für Geldmarkt-ETFs.

Blackrock legte vor

Der Vermögensverwalter hat einen neuen Geldmarkt-ETF aufgelegt. Der Amundi EUR Cash Active ETF (ISIN: LU3178805456) geht mit einer Verwaltungsgebühr von 0,10 Prozent an den Start. Amundi folgt damit Blackrock, der vor einem Jahr mit dem iShares € Cash ETF (ISIN: IE000JJPY166) Europas ersten aktiv gemanagten Geldmarkt-ETF lancierte. Der Blackrock-Fonds sammelte dabei in seinen ersten zwölf Monaten 938 Millionen Euro ein.

Amundi verwaltet im Anleihe- und Geldmarktbereich mehr als 840 Milliarden Euro, davon über 180 Milliarden Euro in Geldmarktstrategien. Der neue ETF orientiert sich am Index Solactive Euro Overnight Return und investiert in kurzfristige, auf Euro lautende Bankeinlagen, Commercial Paper und Einlagenzertifikate.

Die Renditen am Euro-Geldmarkt liegen derzeit zwischen 1,9 und 2 Prozent für ein- bis dreimonatige Laufzeiten. Das liegt deutlich unter den Spitzenwerten von 3,7 bis 3,9 Prozent Anfang 2024.

Der Fonds richtet sich an Anleger, die defensive Anlagen mit einfachem Zugang und kontinuierlicher Handelbarkeit suchen. Das Produkt von Amundi erfüllt zudem die Anforderungen nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung. Das Unternehmen plant, das Angebot an aktiven ETFs in den kommenden Monaten weiter auszubauen.