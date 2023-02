Frisch aufgelegte Produkte Diese Fonds sind neu am Markt

Universal Investment legt Fonds für risikofreudige Anleger auf

In Zusammenarbeit mit Hanse Merkur Trust, der Asset-Management-Tochter der Hanse Merkur Gruppe, legt Universal Investment einen neuen Publikumsfonds auf. Beim HMT Global Optimal Dynamics (ISIN: DE000A3DQ3B1) handelt es sich um einen global anlegenden Multi-Asset-Fonds mit Aktien-Schwerpunkt, teilten die Anbieter mit. Die Aktienquote liegt bei 50 bis 100 Prozent. Ins Portfolio kommen zudem Anleihen, Währungen und Rohstoffe.

Die Risikosteuerung des Fonds erfolgt nach dem Kelly-Kriterium, das die Investitionsquoten im Zeitverlauf auf eine maximale langfristige Wertentwicklung ausrichtet. „Dieser Fonds verfolgt ausdrücklich das Ziel der Renditemaximierung und eignet sich speziell für risikofreudige Anleger“, sagt Christoph Heumann, Leiter für Research & Produktentwicklung und für Publikumsfonds bei Hanse Merkur Trust.

Credit Suisse AM startet Energie-Fonds

Die Fondsgesellschaft Credit Suisse Asset Management hat einen neuen Aktienfonds auf den Markt gebracht. Der Credit Suisse Energy Evolution Equity (LU2574208331) investiert in Unternehmen der gesamten Energiewertschöpfungskette. Im Fokus stehen dabei Firmen, die mindestens 50 Prozent ihrer Erträge mit Produkten erwirtschaften, die den Übergang von fossilen Brennstoffen zu saubererer Energie erleichtern, heißt es. Ins Portfolio kommen 40 bis 60 Titel. Verantwortlich für das Management ist Dirk Hoozemans, der im vergangenen August von Triodos Investment Management zur Credit Suisse wechselte.

Klima-ETF von Amundi erhält neues Label

Der Lyxor ESG Euro Corporate Bond (LU1829219127) bildet ab sofort einen anderen Index ab. Mit dem Wechsel ändert sich auch der Name. Künftig läuft der Fonds als Amundi Corporate Bond Climate Net Zero Ambition. Abgebildet wird nun der Index Bloomberg MSCI Euro Corporate Paris Aligned Green Tilted, der in Investment-Grade-Unternehmensanleihen in Euro investiert.

Ausgeschlossen seien Unternehmen, die in kontroverse Aktivitäten verwickelt seien. Zudem unterstütze der Index das 1,5-Grad-Ziel. Laut Anbieter sind Green Bonds übergewichtet und es werden Unternehmen mit einem Finanzierungsbedarf für grüne Projekte bevorzugt.

Ossiam erweitert ETF-Palette

Mit dem Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value (LU2555926455) legt das Fondshaus Ossiam einen neuen ETF auf. Das Produkt soll die sogenannte Shiller-Fondspalette von Ossiam um eine globale Strategie erweitern – ETFs mit US- und Europa-Fokus gibt es bereits. Ins Portfolio kommen vor allem große und mittlere Unternehmen, die Teil des Index Shiller Barclays Cape Global Sector Net TR sind. Grundlage ist das von US-Ökonom Robert Shiller entwickelte zyklisch bereinigte Kurs-Gewinn-Verhältnis. Die Gesamtkostenquote (TER) des ETFs liegt bei 0,65 Prozent.