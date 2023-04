Fokus auf kohlenstoffarme Wirtschaft Amundi startet neue Fondsreihe

Der französische Asset Manager Amundi startet eine neue Familie von Investmentfonds. Alle laufen unter dem Namen „Net Zero Ambition Strategien“ und nehmen das Thema Nachhaltigkeit in den Blick. Konkret geht es um das Ziel einer kohlenstoffneutralen Wirtschaft. „Die Fonds investieren in Unternehmen, die am besten in der Lage sind, den Umstieg auf eine emissionsarme Wirtschaft zu unterstützen, damit wir das globale Ziel von Net Zero bis 2050 erreichen können“, heißt es dazu von Amundi. Die Finanz- und Investmentbranche sehe man als „wichtigen Katalysator“ auf diesem Weg. „Net zero“ steht für das Ziel, den Netto-Kohlendioxidausstoß auf null zu senken, dabei sollen auch bereits geschehene Emissionen durch Abbau von Kohlendioxid über einen bestimmten Zeitraum ausgeglichen werden.

Amundi sei Teil der weltweiten Net-Zero-Initiative von Asset Managern und wolle daher seinen Teil zu der Entwicklung beitragen, kündigt die Fondsgesellschaft an. Die Fonds der frisch aufgelegten Reihe „nutzen die aktive Stewardship-Politik von Amundi, um Unternehmen dabei zu unterstützen, Net Zero-Pläne in ihre Geschäftsmodelle zu integrieren“. Im Klartext: Amundi verspricht, sich aktiv bei den im Portfolio enthaltenen Unternehmen dafür einzusetzen, dass das Problem auch angegangen wird.

Kohlenstoffneutral bis 2050

Alle Fonds der Reihe verfolgten die Etappenziele, die Kohlenstoffintensität ihrer Portfolios bis 2025 um 30 Prozent und bis 2030 um 60 Prozent im Vergleich zu 2019 zu reduzieren, heißt es weiter von der Fondsgesellschaft. 2050 soll Klimaneutralität erreicht werden. Die aktiven und passiven Fonds richten sich sowohl an institutionelle Investoren als auch Privatanleger.

Wieso Amundi nicht einfach einen Einzelfonds zu dem Thema auflegt, sondern gleich eine ganze Produktreihe? „Wir sind der Meinung, dass es bei der Konstruktion von Net-Zero-Portfolios kein Patentrezept gibt“, räumen die Franzosen ein. Gemeinsamer Nenner aller Strategien: Man wolle „die Glaubwürdigkeit und Machbarkeit von Net Zero“ bewerten und jeweils in diejenigen Unternehmen investieren, die am besten in der Lage seien, den Übergang zum Ziel Netto-Null bis 2050 zu bewerkstelligen. Die Auswahl der jeweils passenden Strategie möge der Kunde treffen.

Die Fonds der Reihe, die in der Luxemburger Sicav-Struktur von Amundi stecken und alle auch in Deutschland erhältlich sind, heißen:

Amundi Funds Net Zero Ambition Global Equity

Amundi Funds Sustainable Top European Players

Amundi Funds Net Zero Ambition Global Corporate Bond

Amundi Funds Net Zero Ambition Pioneer US Corporate Bond

Amundi Funds Net Zero Ambition Multi-Asset

Ergänzend zu den aktiv gemanagten Fonds bietet Amundi außerdem mehr als 30 aktien- und rentenbasierte Klima-ETFs an.

Das Fondshaus Amundi ist eine Tochtergesellschaft der französischen Bank Crédit Agricole. Der Asset Manager mit Stammsitz in Paris ist in 35 Ländern aktiv und verwaltet mehr als 1, 9 Billionen Euro.