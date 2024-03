ETFs erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit. In den USA haben sie mittlerweile sogar die aktiv gemanagten Fonds überholt. Kritiker sagen, dies liege vor allem an den gut performenden großen Tech-Titeln. Thomas Wiedenmann kann diesen Punkt nachvollziehen, bleibt jedoch trotzdem entspannt. Warum das so ist, was er von Themen-ETFs hält und wieso er meint, dass das Thema Nachhaltigkeit noch nicht abgemeldet ist, sondern große Chancen bietet, hat er uns im Gespräch erzählt.

DAS INVESTMENT: Herr Wiedenmann, ETFs haben in den USA die aktiv gemanagten Fonds überholt. Warum sind ETFs aus Ihrer Sicht so erfolgreich?

Thomas Wiedenmann: ETFs funktionieren deswegen so gut, weil sie intuitiv verständlich sind. Wenn man sich ETFs auf den MSCI World anschaut, dann weiß jeder sofort, was ein solcher ETF macht: weltweit in Aktien investieren. Wir müssen das Produkt kaum erklären. Das unterscheidet uns sehr von der Welt aktiver Fonds. Und das schlägt sich auch in der Art und Weise nieder, wie der Vertrieb funktioniert.

Wie bewerten Sie das derzeitige Übergewicht der Magnificent Seven? Beziehungsweise den gefühlten Fokus auf Tech-Titel und Abnehmspritzen?

Wiedenmann: Ein Kollege von mir sagte neulich: Man konnte in den vergangenen Jahren als Portfoliomanager die beste Strategie haben. Aber wenn man diese sieben Titel nicht im Portfolio hatte, dann konnte man kaum eine Spitzenperformance erwirtschaften.

Es gibt ja immer die leichte Kritik an ETFs: Wenn der Markt steigt und wenn die großen Tech-Titel gut performen, dann überzeugen ETFs. Ich bin hier relativ entspannt. Wenn Microsoft das wertvollste Unternehmen der Welt ist und die Bewertung weiter steigt, dann ist das eben so und es bringt nichts, wenn man sich dagegenstellt.

Wie meinen Sie das?

Wiedenmann: Ein ETF streut in der Regel sehr breit. Ein aktive gemanagter Fonds setzt dagegen pointierter auf einzelne Aktien. Wenn diese eine sehr gute Performance haben, fließen dem aktiven Manager meist mehr Gelder zu. Wenn diese Aktien dann überkauft sind, kommt es oft zu einem Bruch. Das haben wir bei ETFs so nicht. Wir verkaufen quasi nicht über historische Performance.

Das müssen Sie bitte genauer erläutern.

Wiedenmann: Unsere ETFs werden zum Beispiel von institutionellen Investoren gekauft, weil sie eine Vorstellung davon haben, wie die Zukunft an den Kapitalmärkten aussieht. Auf der Privatkunden-Seite ist es ähnlich. Die meisten Privatanleger kaufen einen ETF auf den MSCI World nicht, weil er super gelaufen ist – höchstens vielleicht implizit. Dort wird er häufig für einen Sparplan gekauft, weil der Kunde für seine Zukunft vorsorgen will. Ob der ETF beispielsweise im Tech-Bereich eine Gewichtung von 20 Prozent hat und in zehn Jahren vielleicht nur noch 10 Prozent, ist dafür nicht entscheidend.

Aber im Privatkunden-Bereich entscheidet sich der Anleger doch häufig für den MSCI World, weil der sich in den letzten Jahren so super entwickelt hat?!

Wiedenmann: Das meinte ich mit implizit. Diese Entwicklung gibt dem Anleger eine gewisse Zuversicht. Aber nach dem Boom bei Tech-Titeln wird ein anderes Thema kommen. Niemand weiß mit Sicherheit, welches das sein wird. Aber über kurz oder lang wird es Veränderungen geben.

Gleichzeitig bleibt das angelegte Geld investiert. Das ist eine der Besonderheiten von ETFs: Sie gehen nicht raus, sondern shiften die Gewichtungen stattdessen. Wenn man sich die Top-Unternehmen in einem Index über einen gewissen Zeitverlauf anschaut, gab es in der Vergangenheit viele Veränderungen. Die Welt ändert sich und die Indizes wiederum spiegeln das eins zu eins gemäß der Indexmethode wider. Da gibt es keinen, der sagt, dass Tech überbewertet ist und dass man jetzt rausgehen sollte. Die Zyklen werden allerdings tendenziell kürzer und die Rotation der besonders erfolgreichen Titel erfolgt schneller.

Also ist diese Kritik aus Ihrer Sicht überzogen?

Wiedenmann: Ich kann die Kritik nachvollziehen. Wenn jemand Mut hat, kann er sich auch dagegen positionieren und sagen, ich glaube nicht mehr an die großen Sieben und entferne diese aus dem Portfolio. Oder man gewichtet alle Titel des Indexes gleich. Es gibt ja beispielsweise auch ETFs auf Indizes, in denen die Titel gleichgewichtet sind.