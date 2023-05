Vermögensverwalter Andreas Enke An den Aktienmärkten steigt das Risiko

Angesichts sinkender Inflationsraten setzen die Anleger auf eine erste Zinssenkung der amerikanischen Notenbank Fed noch in diesem Jahr. Das ist der Hauptgrund für die vergleichsweise gute Stimmung an der Wall Street. Es ist zwar durchaus denkbar, dass die Fed den Anlegern den Gefallen tut, und ihre Geldpolitik wieder lockert.

Doch der Grund dafür ist weniger erfreulich. Die USA steuern mit hoher Wahrscheinlichkeit auf eine Rezession zu, was sinkende Unternehmensgewinne nach sich ziehen dürfte. Ob die Anleger, wenn dieses Szenario tatsächlich so eintrifft, dann immer noch so optimistisch sind, darf zumindest bezweifelt werden.

Inverse Zinskurve macht Sorgen

Eine inverse Zinskurve gilt als einer der sichersten Indikatoren für eine kommende Rezession. Historisch betrachtet folgte immer ein Wirtschaftsabschwung, wenn die Differenz zwischen den zehnjährigen und den dreimonatigen Zinsen länger als drei Monate lang negativ war.

Es gibt eigentlich keinen vernünftigen Grund, warum dies dieses Mal anders sein sollte. Zumal die Differenz im April noch einmal gestiegen ist. Es gibt noch weitere Entwicklungen, die in den USA für eine bevorstehende Rezession sprechen. So spielt nicht nur eine mögliche Zinssenkung der amerikanischen Notenbank eine Rolle, sondern auch der Zeitpunkt, wann sie angefangen hat, eine restriktivere Geldpolitik zu verfolgen. Denn erfahrungsgemäß startet eine Rezession rund zwölf bis 18 Monate nach dem ersten Zinsschritt der Fed. Diesen gab es im laufenden Zyklus im März des vergangenen Jahres. So gesehen wäre die US-Wirtschaft spätestens im dritten oder vierten Quartal reif für eine Rezession.

Dafür spricht auch das Ausmaß der Zinserhöhungen. Die Fed hat in weniger als eineinhalb Jahren diese auf fünf bis 5,25 Prozent hochgeschraubt. Eine derart umfangreiche Zinssteigerung löste in der Vergangenheit letztlich immer eine Finanzkrise aus.

Außerdem sieht die Lage auf dem amerikanischen Finanzsektor nicht gut aus. Angesichts der Bankenkrise haben Anleger in den Vereinigten Staaten im großen Stil ihre Einlagen umgeschichtet. Das Geld wanderte von den kleineren Instituten, die als risikoreicher gelten, zu den großen. Gleichzeitig zogen Anleger aber auch insgesamt Einlagen ab, um in höher verzinste Geldmarktfonds zu investieren.

Rückläufige Darlehen bremsen Konjunktur

Wenn die Banken eine Schieflage in der Bilanz vermeiden wollen, müssen sie in solchen Fällen ihre Kreditvergabe zurückfahren. Das dürfte die wirtschaftliche Entwicklung weiter schwächen, selbst wenn es zu keinen weiteren Bankenpleiten kommt. Denn sowohl den Unternehmen als auch den privaten Haushalten stehen jetzt Finanzierungsmöglichkeiten in einem geringeren Umfang zur Verfügung.

Dazu sind auch noch die Kreditzinsen gestiegen, was für höhere Kapitalkosten sorgt und so langfristig die Arbeitslosigkeit erhöhen dürfte. Das dämpft zwar die Inflation, was der Fed sehr gelegen käme, doch gleichzeitig leidet darunter der Konsum, der bislang die Wirtschaft auf einem unerwartet hohen Niveau am Laufen hält.

Schließlich ist es noch gar nicht ausgemacht, ob eine Bankenkrise bereits abgewendet werden konnte. Aber nicht nur bei den Kreditinstituten, sondern auch bei den deutlich weniger regulierten Private-Equity-Unternehmen könnte es weitere Schieflagen und Pleiten geben. Die Branche finanziert sich vor allem durch Kredite, die an bereits hoch verschuldete Unternehmen vergeben werden. Diese Leveraged Loans sind in der Regel variable verzinst und reagieren daher ganz besonders sensibel auf Zinssteigerungen.

Generell ist die Private-Equity-Branche daran interessiert, die Preise möglichst spät offenzulegen. Die Straffung der Geldpolitik wirkt daher erst mit einer gewissen Verzögerung. So kann die Finanzlage der Fonds noch gut erscheinen, obwohl sich die Fundamentaldaten der zugrundeliegenden Unternehmen bereits deutlich verschlechtert haben.

Outperformance der US-Techwerte ist vorbei

Zuletzt hat die Erholung der großen amerikanischen Technologiewerte wie Apple oder Microsoft die Wall Street unterstützt. Die Anleger honorierten die Fähigkeit von Big Tech, auch in einem schwachen Umfeld gute Gewinne zu erzielen. Gleichzeitig stiegen die Bewertungen infolge wieder sinkender Zinsen.

Auf Basis der berichteten Gewinne ist die Bewertung von Apple in den zurückliegenden zehn Jahren um rund die Hälfte gestiegen. Bei Microsoft hat sie sich in diesem Zeitraum sogar mehr als verdoppelt. Die hohen Bewertungen machen diese Aktien anfällig für Korrekturen, was aufgrund ihrer hohen Gewichtung in den amerikanischen Aktienindizes auch den Gesamtmarkt mit nach unten ziehen würde.

Unterm Strich spricht einiges dafür, dass die Anleger an der Wall Street in diesem Jahr noch einmal tiefere Kurse sehen werden. An den anderen internationalen Aktienmärkten würde dies sicherlich nicht spurlos vorbeigehen.

Über den Autor:

Andreas Enke zählt zu den Inhabern und Vorständen der Vermögensverwaltung Geneon Vermögensmanagement. Der Diplom-Kaufmann verfügt über mehr als 28 Jahre Berufserfahrung in der Beratung vermögender Privat- und Geschäftskunden bei verschiedenen Großbanken.