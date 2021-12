Redaktion 03.11.2016 Lesedauer: 1 Minute

An die Patria Genossenschaft Vontobel verkauft Helvetia-Beteiligung

Die Privatbank Vontobel hat ihre Kapitalbeteiligung an der Helvetia Holding verkauft. Der 4-Prozent-Anteil an der Versicherung geht an die Patria Genossenschaft. Durch den Deal stärkt Vontobel die Eigenkapitalquote.