An diesen 11 Urlaubszielen sind Ferienwohnungen vergleichsweise günstig
Wer in den Bergen oder am Meer regelmäßig Urlaub machen und sich dafür eine Ferienwohnung kaufen möchte, muss tief in die Taschen greifen. Laut einer Auswertung des Immobilienvermittlungsportals Immowelt können es schon einmal mehr als 20.000 Euro sein, die ein Quadratmeter Ferienwohnung in Deutschland kostet. Jedenfalls wenn es um eine Wohnung auf der Nordseeinsel Sylt geht.
Laut Immowelt, das regelmäßig die Angebotspreise seiner eigenen Plattform auswertet, sind Ferienwohnung auf den sehr bekannten Inseln und Orten an der deutschen Nordseeküste besonders teuer: Mehr als 13.000 Euro kostet der Quadratmeter auf Norderney, mehr als 8.000 Euro auf Borkum und immerhin noch mehr als 7.000 Euro in Wyk auf Föhr.
Doch gibt es Alternativen. Wer nach Orten mit Zugang zu Meer oder Seen, mit uriger Altstadt und vielleicht noch einem historischen Hafen sucht und nicht nur die allseits bekannten Ferienziele in Betracht zieht, kann eine Ferienwohnung auch zu viel günstigeren Preisen erwerben.
In einer aktuellen Auswertung vergleicht Immowelt die Preise von Ferienwohnungen an 68 beliebten Standorten in Deutschland – in den Bergen, am Meer oder an einem See gelegen. Darunter gibt es elf Orte, in denen Ferienwohnungen auch für unter 3.000 Euro pro Quadratmeter angeboten werden. Diese stellen wir hier vor.
Für seine Analyse hat Immowelt zum Stichtag 1. Juli 2025 Angebotspreise für in etwa vergleichbare Objekte an 68 Ferienzielen in Deutschland herangezogen: Es handelt sich jeweils um Dreizimmer-Wohnungen mit rund 75 Quadratmetern Wohnfläche, gelegen im ersten Stock und erbaut in den 1990er Jahren.
Berge, Wasserfälle und der Bodensee ist auch nicht weit: Der Ort Oberstaufen wirbt mit Aktivitäten wie Wandern, Radfahren und Wintersport. Mit 3.978 Euro, die der Quadratmeter in der Immowelt-Analyse hier kostet, ist Oberstaufen einer der Orte, an denen Ferienwohnungen im deutschlandweiten Vergleich noch relativ günstig sind.
Rostock, an der Mündung des Flusses Warnow gelegen, bietet Touristen eine Mischung aus maritimer Atmosphäre, historischer Altstadt und schönen Strandabschnitten. Zu Rostock gehört auch das Ostseebad Warnemünde, das sich rühmt, den breitesten Sandstrand an der deutschen Ostseeküste zu besitzen. Mit 3.898 Euro ist der Quadratmeter Ferienwohnung in Rostock vergleichsweise günstig.
Sandstrände, Wattenmeer und eine hübsche historische Altstadt: Cuxhaven liegt an der Mündung der Elbe in die Nordsee. Ein Quadratmeter Ferienwohnung kostet hier im Mittel 3.809 Euro und ist damit im bundesweiten Vergleich günstig.
Wangerland liegt auf dem Festland, direkt gegenüber der Nordseeinsel Wangerooge. 27 Kilometer Küste gehören zu der friesischen Gemeinde, daran verteilt diverse Sielorte wie das Nordseeheilbad Horumersiel-Schillig. Der Quadratmeter Ferienwohnung kostet in Wangerland im Mittel 3.684 Euro.
Die ostfriesische Stadt Norden liegt in unmittelbarer Nachbarschaft von Norddeich, das als Küstenbadeort wiederum direkt an der Nordsee liegt. Historische Altstadt, Museumsbahn, Seehundstation: Norden hat einiges zu bieten und glänzt gleichzeitig mit vergleichsweise günstigen Ferienwohnungen zum Quadratmeterpreis von 3.635 Euro.
Isny, am Fuß der Alpen im Westallgäu gelegen, bietet viele historische Sehenswürdigkeiten und glänzt daneben auch mit einer Fülle an Wanderrouten. Der Quadratmeter Ferienwohnung ist hier mit 3.591 Euro vergleichsweise erschwinglich.
Neuharlingersiel ist zugleich Fischerort und Nordseeheilbad. Es bietet Besuchern einen historischen Hafen, lange Deiche, Strand und Wattenmeer. Ferienwohnungen sind hier mit 3.537 Euro pro Quadratmeter vergleichsweise günstig.
Die Kleinstadt Esens liegt auf dem Festland gegenüber der Insel Langeoog in Ostfriesland - und nur wenige Kilometer entfernt vom zuvor vorgestellten Neuharlingersiel. In Esens ist der Quadratmeter Ferienwohnung mit 3.338 Euro sogar noch etwas günstiger.
Die Hansestadt Stralsund liegt gegenüber der beliebten Ferieninsel Rügen – und hat ihrerseits viel zu bieten: Lage am Meer, historische Architektur, lange Strände. Ferienwohnungen sind in Stralsund noch vergleichsweise preiswert zu haben, der Quadratmeter kostet im Mittel 2.846 Euro.
Butjadingen ist eine Halbinsel in der niedersächsischen Wesermarsch. Auf ihr gibt es viele Strände, Wattenmeer und diverse Nordseeheilbäder. Ein Quadratmeter Ferienwohnung ist in Butjadingen im Vergleich recht preiswert und kostet durchschnittlich 2.589 Euro.
Die Wurster Nordseeküste ist eine Region an der niedersächsischen Nordsee zwischen Bremerhaven und Cuxhaven. Sie bietet vor allem Natur: breite Sandstrände, Dünen und Marschland. In der Immowelt-Auswertung ist hier der Quadratmeterpreis für Ferienwohnungen mit 2.504 Euro im Vergleich der 68 Urlaubsdestinationen am niedrigsten.