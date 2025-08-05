Über 20.000 Euro kann ein Quadratmeter Ferienwohnung auf Sylt kosten – doch es gibt auch viel günstigere Alternativen. Das Immobilienportal Immowelt hat sie herausgefiltert.

Hafen von Stralsund: In der Kleinstadt an der Ostsee sind Ferienwohnungen vergleichsweise preiswert

Wer in den Bergen oder am Meer regelmäßig Urlaub machen und sich dafür eine Ferienwohnung kaufen möchte, muss tief in die Taschen greifen. Laut einer Auswertung des Immobilienvermittlungsportals Immowelt können es schon einmal mehr als 20.000 Euro sein, die ein Quadratmeter Ferienwohnung in Deutschland kostet. Jedenfalls wenn es um eine Wohnung auf der Nordseeinsel Sylt geht.

Laut Immowelt, das regelmäßig die Angebotspreise seiner eigenen Plattform auswertet, sind Ferienwohnung auf den sehr bekannten Inseln und Orten an der deutschen Nordseeküste besonders teuer: Mehr als 13.000 Euro kostet der Quadratmeter auf Norderney, mehr als 8.000 Euro auf Borkum und immerhin noch mehr als 7.000 Euro in Wyk auf Föhr.

Doch gibt es Alternativen. Wer nach Orten mit Zugang zu Meer oder Seen, mit uriger Altstadt und vielleicht noch einem historischen Hafen sucht und nicht nur die allseits bekannten Ferienziele in Betracht zieht, kann eine Ferienwohnung auch zu viel günstigeren Preisen erwerben.

In einer aktuellen Auswertung vergleicht Immowelt die Preise von Ferienwohnungen an 68 beliebten Standorten in Deutschland – in den Bergen, am Meer oder an einem See gelegen. Darunter gibt es elf Orte, in denen Ferienwohnungen auch für unter 3.000 Euro pro Quadratmeter angeboten werden. Diese stellen wir hier vor.

Für seine Analyse hat Immowelt zum Stichtag 1. Juli 2025 Angebotspreise für in etwa vergleichbare Objekte an 68 Ferienzielen in Deutschland herangezogen: Es handelt sich jeweils um Dreizimmer-Wohnungen mit rund 75 Quadratmetern Wohnfläche, gelegen im ersten Stock und erbaut in den 1990er Jahren.