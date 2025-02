Warum wenige Unternehmen die großen Indizes bestimmen

Menschen verwechseln oft Ursache mit Wirkung – auch an den Finanzmärkten. Die Konzentration weniger Titel in einigen eigentlich marktbreit angelegten Indizes wie dem S&P 500 ist hoch wie nie. Oft höre ich, dass das mit der wachsenden Beliebtheit des passiven Investierens zu tun habe. Tatsächlich aber haben sowohl die rekordverdächtige Indexkonzentration als auch das immer noch ungebrochen wachsende passiv verwaltete Vermögen dieselbe Ursache: Anleger wollen von Aktien der Unternehmen mit einem enormen Gewinnwachstum profitieren.

Es geht immer um Gewinne

Finanzmärkte bilden stets die aggregierten Cashflow-Erwartungen der Anleger ab. Nehmen wir Aktien. Jeder Sektor ist anders, aber stets geht es um Gewinne: Gewinne je Aktie, Nettoerträge, freie Cashflows und Ähnliches. Wenn also ein Unternehmen aus einem großen Sektor überdurchschnittliche Gewinne erzielt, wächst der Indexanteil dieser Aktie überproportional. In den 1950ern und 1960ern war das bei AT&T, General Motors, IBM und anderen Firmen der Fall.

Heute erleben wir das bei Mega Caps aus dem KI-Bereich. Hier liegen die Nettogewinnerwartungen der fünf großen KI-Werte (KI5) – also Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft und Nvidia – deutlich über denen der übrigen S&P-500-Unternehmen (siehe Abbildung). 2023 traute man ihnen ein 20-mal so hohes Gewinnwachstum zu. Dieser Vorsprung ist der Hauptgrund für ihren wachsenden Indexanteil.

Die hohe Indexkonzentration und der große Anteil passiver Strategien haben aber auch Auswirkungen auf die anderen 495 Aktien im S&P 500. Die Liquidität wächst schließlich nicht. Jeder Dollar, der aktiv gemanagten Portfolios entzogen und in passive Strategien investiert wird, senkt die Eigenkapitalrenditen dieser Unternehmen weiter.

© MFS

Fallende Nettogewinnerwartungen der großen KI-Werte

Die hohe Indexkonzentration endet aber nicht, wenn wieder mehr aktiv investiert wird. Der Grund dafür sind stets die Gewinnerwartungen. Wie die Abbildung zeigt, haben die Wall-Street-Analysten ihre Nettogewinnerwartungen für die KI5-Aktien für 2025 und 2026 deutlich gesenkt. 2023 war ihr Gewinnwachstum noch 20-mal so hoch wie das der übrigen 495 Aktien im S&P 500. Für 2026 wird aber nur noch ein 1,7-mal so hohes Wachstum erwartet. Das ist zwar noch immer ein großer Abstand, und die Nominalgewinne der KI5 sind enorm. Entscheidend für die Aktienkurse ist aber das Verhältnis zwischen dem, was passiert, und dem, was die Kurse abbilden.

Wenn der Markt neue Informationen verarbeitet und falsche Gewinnerwartungen dadurch korrigiert werden, führt das zu Volatilität. Eines der Risiken für passive Investoren – und alle anderen, die die KI5 übergewichten, – ist eine Preiskorrektur aufgrund nachlassender Gewinnschätzungen der Analysten.

Warum die Analysten recht haben könnten

Wenn eine neue Technologie mit breiten Einsatzmöglichkeiten entsteht, ist das Angebot zunächst knapp, aber die Nachfrage hoch. Dieses Ungleichgewicht beschert den Pionieren enorme Gewinne. Das zieht weiteres Kapital an, da andere Unternehmen ebenfalls am Boom verdienen wollen. Auch ihre Aktienkurse steigen. Es kommt zu Rückkopplungseffekten, sodass immer mehr Unternehmen in den Markt drängen.

Der Wettbewerb wird intensiver, das Angebot steigt. Aber es steigt fast immer zu stark und liegt irgendwann über der Nachfrage. Dann kommt es zum gegenteiligen Effekt: Preise und Erträge fallen, die Aktienkurse geben nach. Überproduktion und Preisverfall führen zu einer Konsolidierung. Am Ende sind Angebot und Nachfrage wieder im Gleichgewicht.

Zwar gibt es in den Wirtschaftswissenschaften keine unumstößlichen Naturgesetze, und natürlich ist jeder Konjunkturzyklus anders. Aber so etwas passiert immer wieder. Obwohl wir nicht wissen, wann der KI-Zyklus von der Wachstums- in die Konsolidierungsphase übergeht, wissen wir, dass es irgendwann so weit sein wird. Man denke nur an die Internetblase in den späten 1990ern. Oder an den Eisenbahnboom im mittleren und späten 19. Jahrhundert in England und den USA. So war es bei jeder technologischen Revolution der letzten hundert Jahre, vom Auto bis zum Radio, vom Telefon bis zum Computer.

Software erfindet sich neu

In den vergangenen 30 Jahren haben die Menschen Software gekauft, damit sie ihnen hilft, produktiver zu werden. Jetzt, mit KI, ändert sich die Rolle von Software grundlegend. Sie ist kein Hilfsmittel mehr, sondern führt Aufgaben selbstständig durch. KI-Agenten kombinieren Informationsbeschaffung und Denken, und sie programmieren sich sogar selbst. Das verändert alle Programme und Geschäftsprozesse.

KI ist dabei, „Software as a Service“ neu zu definieren. Heute könnte man bereits eher von „Services as a Software“ sprechen. Wenn große Sprachmodelle zum Standard-Input für die Software-Herstellung werden, verbessert KI-basierte Software die Funktionalität vorhandener Programme. Was die Hersteller dafür verlangen können, hängt davon ab, was ihre Kunden mit den Programmen verdienen können.

Software, KI und Technologie generell bieten schier unglaubliche Möglichkeiten. Die Preismacht vieler Softwarehäuser könnte aber massiv fallen. Angesichts des übertrieben hohen Benchmark-Anteils von Titeln, denen aufgrund des Kapitalzyklus immer mehr Konkurrenz droht, sollte man Anlagen eigentlich sehr viel stärker streuen – und die Stärken des aktiven Investierens wiederentdecken.

Denn Fonds, aktive wie passive, sind einfach nur Kapitalpools. Sie können kurzfristig Einfluss auf die Kurse haben, aber am Ende zählen die Gewinne. Sie – und nicht etwa die Kapitalströme – bestimmen langfristig die Kurse. Als Investoren, die Einzelwerte auf Grundlage der Fundamentaldaten analysieren, sehen wir, wo Gewinne durch zunehmenden Wettbewerb in Gefahr geraten können und wo eher nicht. Bei stärkerem Wettbewerb dürften Unternehmen die Gewinnerwartungen längst nicht mehr so gut erfüllen können, ob börsennotiert oder nicht. Aktives Portfoliomanagement kann sich dann wieder lohnen.

Über den Autor:



Robert Almeida ist Portfoliomanager und Investmentstratege bei MFS Investment Management.