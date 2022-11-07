ICM-Vorstand Norbert Hagen analysiert Lage an den Finanzmärkten ist besser als die Stimmung

Die Aktienkurse haben den Boden noch nicht erreicht, so die einhellige Meinung. Norbert Hagen, Vorstand bei ICM, geht dagegen davon aus, dass die Märkte den Tiefpunkt bereits hinter sich gelassen haben. Anlegern rät der Experte, auf Aktien und Anleihen gleichermaßen zu setzen.

In Europa sind die Verbraucherpreise im Oktober um satte 10,7 Prozent gestiegen. Damit erreicht die Inflationsrate den höchsten Stand seit der Einführung des Euros als Buchgeld im Jahr 1999. Vor allem Energie, Lebensmittel, Alkoholika und Tabakwaren haben sich deutlich verteuert. Die Geldentwertung könnte damit aber ihren Höhepunkt erreicht haben. Diesen hat die Inflationsrate in den USA wahrscheinlich bereits überschritten. Die Teuerungsrate ist im September bereits den dritten Monat in Folge gefallen und lag zuletzt mit 8,2 Prozent schon fast einen Prozentpunkt unter ihrem Hoch vom Juni.

Ein wesentlicher Grund für die hohen Teuerungsraten sind die Energiepreise. Diese sind in Europa im Jahresvergleich um 41,9 Prozent gestiegen. Das dürfte sich allerdings so nicht weiter fortsetzen. Öl der Sorte Brent kostete zuletzt „nur“ noch knapp 19 Prozent mehr als vor einem Jahr. Seit dem Sommer ist der Ölpreis sogar rückläufig und ist seit seinem Hoch von Anfang Juni bereits um rund 20 Prozent zurückgekommen.

Schon aufgrund der sehr viel höheren Vergleichsbasis ist kaum zu erwarten, dass die Energiepreise auf Sicht von zwölf Monaten noch einmal um mehr als 40 Prozent steigen. Auch die Preise für wichtige Industriemetalle wie Kupfer oder Aluminium haben schon länger den Rückwärtsgang eingelegt.

Gleichzeitig dürften die Zinsen ebenfalls nicht weiter zulegen, und wenn doch, dann zumindest nicht mehr viel. Deutsche Bundesanleihen mit zehnjähriger Laufzeit rentieren schon wieder über der Zwei-Prozent-Marke. Ihre US-Pendants werfen nach der letzten massiven Erhöhung der Fed Funds und den hawkischen Aussagen von Notenbankpräsident Jerome Powell lediglich wieder etwas mehr als vier Prozent ab.

Erstens sind diese Niveaus angesichts einer anstehenden Rezession eigentlich zu hoch. Und zweitens dürften die nächsten Schritte der Notenbanken an den Rentenmärkten inzwischen eingepreist sein. Die EZB wird wohl im Dezember die Leitzinsen noch einmal um einen dreiviertel Prozentpunkt auf dann 2,75 Prozent anheben. In den USA steht beim Leitzins bereits eine vier vor dem Komma. Gleichzeitig fahren die Notenbanken ihre Anleihekaufprogramme zurück.