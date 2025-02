Zölle und Co: Wie Trump die Finanzmärkte beeinflusst

Während die Europäer eher kritisch auf Trump blicken, geben sich die Amerikaner überwiegend begeistert. Steuersenkungen, Deregulierungen und Entbürokratisierung sowie Strafzölle - so lauten die Stichworte, mit denen der Republikaner an den US-Börsen für gute Stimmung sorgt. Vor allem kleinere und mittelständische US-Unternehmen hatten bereits auf Trumps erste Amtszeit positiv reagiert.

Erst vor kurzem äußerte Jamie Dimon, CEO der größten amerikanischen Bank J.P. Morgan Chase, die Hoffnung, dass unter Trump die Stimmung im Firmenkundengeschäft nun endlich weiter steigen könne. Und die US-amerikanische Aktienbörse verzeichnete am 6. November, dem Tag nach der Präsidentschaftswahl, den größten Tagesgewinn nach einem Urnengang in der amerikanischen Geschichte. Das renommierte Time-Magazine wählte Trump sogar zur „Person oft the Year“.

Anleger sollten nicht jede Schlagzeile auf die Goldwaage legen

Trump gilt - sicher nicht zu Unrecht - als unberechenbar und sprunghaft. Für Investoren ist es daher wichtig, den Lärm und das Rauschen aus dem Weißen Haus zu filtern - oder anders ausgedrückt: das Schlagzeilenrisiko zu reduzieren. Eine zentrale Rolle spielt dabei Scott Bessent. Der ehemalige Hedgefonds-Manager und neue US-Finanzminister kennt die Befindlichkeiten der Wall Street nur zu gut.

Investoren sollten ihm verstärkt Gehör schenken. Die Ausgaben und Defizite des amerikanischen Staates seien zu hoch, so Bessent. Dem kann kaum jemand widersprechen angesichts eines bislang weiter wachsenden Schuldenbergs Washingtons von mittlerweile mehr als 120 Prozent des BIP.

Bessent spricht sich aber auch für die Unabhängigkeit der amerikanischen Notenbank Fed und die Verlängerung der Steuererleichterungen aus. Das dürfte bei den Anlegern ebenfalls auf Zustimmung stoßen. Vor diesem Hintergrund und dem bereits vor Trump robusten Wirtschaftswachstum der USA zeigen sich die Rahmenbedingungen für die US-Aktienmärkte vorerst ausgesprochen positiv.

Ob mit oder ohne Trump, die USA haben in den zurückliegenden zehn Jahren fast ununterbrochen Kapitalzuflüsse verzeichnet. Kein Land der Welt hat es in der Vergangenheit so gut verstanden wie die Vereinigten Staaten, aus dem technologischen Wandel Kapital zu schlagen und immer wieder neue, starke Unternehmen hervorzubringen.

Während in den 60/70er Jahren die großen Ölmultis wie Exxon Mobil als Ausdruck der Industriegesellschaft an der Börse dominierten, kamen ab den 1980er Jahren die Telekommunikationsunternehmen - zum Beispiel Worldcom – stellvertretend für die Dienstleistungsgesellschaft nach oben. Ende der 90er waren es die Internetkonzerne, während heute wenige riesige US-Technologiekonzerne das Zeitalter der Digitalisierung repräsentieren.

Mag 7 haben ihren Zenit überschritten

Doch die Mag 7, allen voran der KI-Chiphersteller Nvidia, sind durch das Auftauchen des chinesischen Unternehmens Deepseek mit seinem Chatbot R1 plötzlich unter Druck geraten. Auf einmal zeigt sich, dass das Thema „Künstliche Intelligenz“ nicht nur Nvidia, Microsoft oder der „Stargate“-Initiative alleine vorbehalten ist. Für den amerikanischen Aktienmarkt bedeutet dies, dass er zunehmend an Breite gewinnt.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem täglichen Newsletter – gratis direkt in Ihr Postfach. Jetzt abonnieren! Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Schon im dritten und vierten Quartal des vergangenen Jahres ist der S&P 500 ohne die Mag 7 nur unwesentlich weniger stark gestiegen als die „Glorreichen Sieben“ selbst.

Hinzu kommt das Damoklesschwert der hohen Staatsverschuldung in den USA, das für ein Zinsniveau von 4,5 Prozent bei zehnjährigen US-Staatsanleihen sorgt. Diese risikoarmen Renditen stellen eine ernsthafte Konkurrenz für Aktien dar. Und die Zinsphantasie der Fed ist inzwischen weitgehend verflogen.

Ganz klar: Ohne die Wall Street geht es nicht, aber sie hat erste Kratzer abbekommen. Und dank der unter Trump beschleunigten De-Globalisierung dürfte die regionale Diversifikation wieder an Bedeutung gewinnen.

Chinas Probleme bleiben vorerst ungelöst

Allerdings stellen Chinas Aktienmärkte bislang keine wirklich überzeugende Alternative dar. Der Immobilienmarkt der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt ist weiter angeschlagen, was die Stimmung der Verbraucher belastet. Immerhin haben die chinesischen Privathaushalte 60 bis 70 Prozent ihres Vermögens in Betongold investiert. Und Immobilien haben zumindest in den Städten in den vergangenen Jahren rund 30 Prozent an Wert verloren. Das sorgt für eine hohe Sparneigung und belastet den Konsum.

Deutlich besser sieht es in Europa aus. Hier lässt zwar das Wirtschaftswachstum weiter zu wünschen übrig. Vor allem Deutschland, die größte Volkswirtschaft des alten Kontinents, erweist sich nach wie vor als Bremsklotz. Zusammen mit der rückläufigen Inflation dürfte dies die EZB aber zu deutlichen Zinssenkungen motivieren.

Zwar sind in Europa weltweit führende Technologie-Konzerne Mangelware, aber in verschiedenen Branchen wie der Medizin- oder Verfahrenstechnik zählen hiesige Unternehmen durchaus zur Weltspitze. Dazu kommen noch günstige Bewertungen.

Über den Autor:

Steffen Kunkel arbeitet als Chefanlagestratege bei der Bethmann Bank, einer Marke der ABN Amro Bank. Davor war er als Diplom-Volkswirt unter anderem für die Credit Suisse und Universal Investment tätig.