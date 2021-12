Analyse: Versicherungen für Singles oft günstiger

Junge GKV-Kunden wollen in die PKV

„Es ist erfreulich, dass sich die Gesellschaften besser auf diesen wachsenden Kundenkreis einstellen“, sagt FinanceScout24-Geschäftsführer Errit Schlossberger. „Die Familie ist weiter auf dem Rückzug in Deutschland. Diese Entwicklung greifen auch die Versicherer zum Vorteil der Kunden auf. Viele Verbraucher wissen das gar nicht.“Auch wer eine Rechtsschutzpolice erwerbe, versichere die Familie in der Regel mit. Wer darauf verzichte, spare bei der Arag im Tarif „Aktiv Rechtsschutz Komfort“ rund 15 Prozent. Beim Tarif „ConJure“ der Continentale seien es 20 bis 30 Prozent. Schlossberger: „Was viele nicht wissen: Auch bei Single-Tarifen sind die Kinder häufig trotzdem noch mitversichert. Nur der Partner bleibt außen vor.“ Damit würden die Versicherer der Entwicklung gerecht, dass immer mehr Paare getrennt leben, aber gemeinsame Kinder haben.Sparen können dem FinanceScout24-Geschäftsführer zufolge Singles auch, indem sie überflüssige Policen erst gar nicht erwerben. Dazu gehöre zum Beispiel eine Risikolebensversicherung. „Die benötigt nur, wer seine wirtschaftlich abhängigen Angehörigen vor den finanziellen Folgen eines Todesfalls schützen möchte“, so Schlossberger.