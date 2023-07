Ausblick für Aktien, Anleihen und Rohstoffe Analyse vom Anlage-Profi: Ist die Rezessionsgefahr gebannt?

Der Rückgang der Inflationsraten war bislang das marktbestimmende Thema dieses Jahres. Spürbar rückläufige Inflationsraten lassen die Marktteilnehmer auf ein Ende des Zinserhöhungszyklus der westlichen Notenbanken hoffen. Und dies in einer Zeit, in der sich das Wirtschaftswachstum – insbesondere in den USA – nach wie vor robust zeigt.

Vor diesem Hintergrund erachten einige Analysten mittlerweile ein sogenanntes „Soft-Landing“-Szenario für realistisch. Dies beschreibt eine Rückführung der Inflationsraten in den Zielkorridor der Notenbanken, ohne zeitgleich eine Rezession auszulösen. Dieses Szenario ist für die Kapitalmärkte äußerst positiv, da sich sowohl für Aktien- als auch für Anleihemärkte Kurspotential bietet.

Zusätzlich begeisterten Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) die Märkte und sorgten für ein Kursfeuerwerk bei Aktien dieses Themenfeldes (etwa des Chipentwicklers Nvidia). Diverse Problemstellungen werden von KI-basierten Softwareprogrammen wie ChatGPT schnell und in den meisten Fällen qualitativ hochwertig gelöst. Die Anwendungsmöglichkeiten sind mannigfaltig und können sich über diverse Berufsfelder wie Bildung, Gesundheit, Marketing oder auch Programmierung erstrecken. Im aktuellen Wirtschaftszyklus werden diese positiven Auswirkungen des technologischen Wandels allerdings noch nicht zu Buche schlagen können, da die Adaption von künstlicher Intelligenz gerade erst an Fahrt aufnimmt.

Soft-Landing-Szenario wünschenswert, aber Rezession schwer vermeidbar

Wir rechnen nach wie vor mit einer Rezession in den USA und Europa, da durch die rasant angehobenen Leitzinsen dies- und jenseits des Atlantiks Finanzkonditionen massiv verschärft wurden. Dies wirkt sich mit Zeitverzug negativ auf den Wirtschaftskreislauf aus. Das Ausmaß der Verzögerung ist allerdings schwer vorhersehbar.

Die Inflationsraten in der Eurozone und den USA haben mittlerweile ihren Gipfel deutlich überschritten und werden über den Sommer mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter sinken. Zuletzt wurde in den USA eine Inflationsrate gemessen an den Konsumentenpreisen (CPI) von 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr ausgewiesen. Dies ist weit entfernt von den Höchstwerten von 8,6 Prozent aus dem Vorjahr.

In der Eurozone lag die Inflationsrate sogar noch höher bei 5,5 Prozent, während die Kernrate (ohne Energie und Nahrungsmitteln) mit 5,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist. Wir haben wiederholt darauf hingewiesen, dass die anfänglichen Rückgänge in der Inflationsrate schnell vonstattengehen. Unterhalb einer Inflationsrate von vier Prozent wird die Entwicklung deutlich träger, aufgrund von Zweitrundeneffekten wie etwa Lohnabschlüssen. Zudem passen Unternehmen ihre Preise bei Kostenentspannung deutlich langsamer nach unten an als im umgekehrten Fall.

Fed und EZB: Zinsgipfel im Blick

Für die Zentralbanken liegt der Fokus weiterhin eindeutig auf der Inflationsbekämpfung. In den USA hat die amerikanische Notenbank Fed den Leitzins auf der letzten Notenbanksitzung zum ersten Mal seit März 2022 nicht weiter erhöht und in der Spanne von fünf bis 5,25 Prozent konstant gehalten. Gleichzeitig wurde aber betont, dass in Abhängigkeit der kommenden Wirtschaftsdaten weitere Zinserhöhungen vorgenommen werden könnten. Wir denken, dass das Zinsniveau in den USA mittlerweile restriktiv genug ist zur Bekämpfung der Inflation und eine Zinserhöhungspause gerechtfertigt wäre. Der Markt preist für 2024 mittlerweile fünf Leitzinssenkungen ein. Dies halten wir für zu ambitioniert und nur für realistisch, falls die amerikanische Wirtschaft in eine tiefe Rezession stürzen sollte. Da wir dafür aktuell keine Anhaltspunkte sehen, rechnen wir mit einer längeren Phase hoher Leitzinsen.

Die EZB hat die Leitzinsen mittlerweile auf 4,0 Prozent für den Hauptrefinanzierungssatz erhöht und mindestens einen weiteren Zinsschritt in Aussicht gestellt. Und auch in der Eurozone denken wir, dass wir uns einem ausreichend restriktiven Zinsniveau nähern. Mehr als ein bis zwei Zinserhöhungen erwarten wir daher nicht, insbesondere wenn die Wirtschaft wie von uns prognostiziert weiter an Schwung verliert.

Was die aktuelle Marktlage für die Investmentstrategie bedeutet

Das Basisszenario hat sich seit Jahresbeginn nicht wesentlich verändert. Wir gehen nach wie vor von einem stagflationären Wirtschaftsumfeld aus, genauer von einer milden Rezession in den entwickelten Märkten mit weiterhin zu hoher Inflation.

Aktien

Aktienanlagen haben sich in diesem Jahr sehr gut entwickelt. Unternehmensergebnisse fielen besser aus als befürchtet, aber verglichen mit den Vorjahresergebnissen in der Breite doch etwas schwächer. Dies sorgte dafür, dass bei steigenden Kursen die Aktienbewertungen weiter angestiegen sind. In den USA sind sie mittlerweile mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von fast 21x vergleichsweise teuer. Auffällig ist allerdings, dass durch die beschriebene Euphorie um die künstliche Intelligenz Aktien aus diesem Segment besonders starke Kursentwicklungen verzeichnet haben. Dies hat insbesondere Technologiewerte (Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Netflix, Alphabet, Meta, Tesla et. al.) beflügelt. Rechnet man die Kursentwicklung dieser Titel aus der Gesamtjahresperformance des amerikanischen Aktienindex S&P 500 heraus, erkennt man, dass die übrigen ca. 480 Titel faktisch keine Kursgewinne vorweisen können.

Dass so wenige Unternehmen einen Markt so dominieren, ist historisch äußerst selten und wird makroökonomisch als Warnsignal für eine ungesunde Kursentwicklung aufgefasst, besonders vor dem Hintergrund eines teuren Bewertungsniveaus. Wir sind daher gegenüber dem amerikanischen Markt vorsichtig eingestellt, während wir in Europa und insbesondere in Asien bessere Opportunitäten sehen. Wir erwarten in der zweiten Jahreshälfte volatile Märkte. Wir bleiben strukturell weiterhin defensiv mit einem starken Fokus auf Qualitätsunternehmen ausgerichtet. Diese sollten in unsicheren Zeiten mit geringen Verschuldungsgraden und ausgeprägten Wettbewerbsvorteilen stabile Gewinnmargen erwirtschaften. Dabei präferieren wir Titel mit strukturellen Wachstumstreibern gegenüber zyklischen.

Anleihen

Die Aussicht auf auslaufende Leitzinserhöhungen sowie latente Wachstumsrisiken haben im ersten Halbjahr für eine positive Kursentwicklung bei Anleihen gesorgt. Da wir erwarten, dass sich diese Entwicklung fortsetzt, sollten Anleihen nach wie vor ein attraktives Investment darstellen. Zusätzlichen Wert liefern Anleihen mittlerweile wieder durch ihre Diversifikationseigenschaften vor allem gegenüber Aktien. Waren die Kursbewegungen in den vergangenen Jahren häufig gleichgerichtet, weisen Anleihen in diesem Jahr besonders in Stressphasen wie der Bankenkrise im März negative Korrelationen aus. Dadurch federn sie Aktienkursverluste ab und können Schwankungen im Portfoliokontext reduzieren.

Rohstoffe/Alternative Investments

Gold ist weiterhin ein interessantes Investment. Neben dem Status als sicherer Hafen in Krisen sollte Gold auch von dem Ende der Zinserhöhungen und einem schwächeren US-Dollar profitieren. Alternative Investments nutzen wir weiterhin zur breiten Diversifikation und sehen darin in volatilen Zeiten einen wertvollen unkorrelierten Portfoliobestandteil.

Fazit: Was Anleger nun wissen müssen

Die Inflationsraten in den USA und in Europa sind weiter rückläufig und haben sich weit von ihren Höchstraten entfernt. Alternative Inflationsmaße zeigen allerdings, dass die Zielwerte der Notenbanken noch nicht erreicht sind und in der Folge weitere Leitzinserhöhungen wahrscheinlich sind. Das globale Wirtschaftswachstum dürfte aufgrund der verschärften Finanzierungskonditionen weiter zurückgehen und in den Industriestaaten wird innerhalb der kommenden zwölf Monate eine Rezession kaum vermeidbar sein. Diese wird aber aufgrund der robusten Sonderkonjunktur nach der Corona-Pandemie mild ausfallen.

Die Märkte werden in der zweiten Jahreshälfte volatil sein. Aktienbewertungen haben sich durch die diesjährige Kursrallye bei rückläufigen Erträgen ausgeweitet und sind mittlerweile leicht überteuert, insbesondere in den USA. Bei Anleihen setzen wir weiter vorrangig auf Investments bester Bonität, um etwaige Kreditrisiken zu minimieren. Gold besitzt aufgrund seines Status als sicherer Hafen eine Rolle im Portfolio und könnte aufgrund des absehbaren Endes der Zinserhöhungen sowie eines schwächeren US-Dollars auch fundamental unterstützt sein.

Über den Autor:

Lars Murek ist Investmentchef bei Portfolio Concept Vermögensmanagement in Köln.