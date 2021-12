Redaktion 27.09.2016 Lesedauer: 1 Minute

Analyse von Catella Wohn-Investments: Angebot hinkt der Nachfrage hinterher

Im ersten Halbjahr 2016 sind die durchschnittlichen Mietpreise in Deutschland erneut gestiegen. Am stärksten fiel der Anstieg in den mittleren Lagen an den Top-7- Wohnungsmärkten aus.