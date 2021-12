Redaktion 26.05.2017 Lesedauer: 1 Minute

Analyse von von Zeb Consulting Welche Folgen ein LV-Provisionsdeckel für Vermittler hätte

Versicherungsvermittlern droht erneutes Ungemach bei ihrer Vergütung: So ist denkbar, dass Abschlusscourtagen in Zukunft reduziert oder komplett verboten werden. Fabrice Gerdes und Dieter Kipp von Zeb Consulting erörtern die Auswirkungen einer drohenden Provisionsdeckelung in der Lebensversicherung.