Anastasia Eckel wird Head of Research bei Natixis IM

Anastasia Eckel übernimmt mit sofortiger Wirkung die Position als Head of Research & Relationship Management für Zentral- und Osteuropa bei Natixis Investment Managers. Sie leitet künftig ein vierköpfiges Team und berichtet an Patrick Sobotta, Geschäftsführer Central and Eastern Europe.

Die neue Leiterin ist seit knapp sieben Jahren im Unternehmen tätig, wo sie vom Analysten-Team über die Kundenbetreuung bis zu Senior-Positionen aufstieg. In ihrer neuen Rolle verantwortet sie die Markt- und Wettbewerbsanalyse sowie die strategische Beziehungspflege mit institutionellen Partnern in der Region.

Eckel hat einen Master of Science in Betriebswirtschaftslehre der Justus-Liebig-Universität Gießen sowie einen Bachelor der Goethe-Universität Frankfurt.

Über Natixis IM

Natixis Investment Managers verwaltet aktuell ein Vermögen von etwa 1,3 Billionen Euro. Als Teil der Groupe BPCE, der zweitgrößten Bankengruppe in Frankreich, bietet das Unternehmen eine breite Palette von Anlagelösungen, darunter auch Strategien und Produkte im Bereich der Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführung (ESG). Der Hauptsitz befindet sich in Paris und Boston.