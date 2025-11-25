Goldman Sachs gab mit seinem Accelerator nach zwei Jahren auf. Dennoch wagen immer mehr Unternehmen den Einstieg ins White-Label-Geschäft. Die Anbieter hinter dem Trend.

Nach 60-Prozent-Rally: Warum Argentinien noch immer eine Value Trap sein könnte

Zwei Jahre lang versuchte Goldman Sachs, mit White-Label-ETFs Geld zu verdienen. Dann wurde die Plattform wieder geschlossen. Dennoch wagen Amundi und Weitere den Einstieg.

Amundi will laut Geschäftsstrategie „Invest for the Future“ bis 2028 White-Label-ETFs anbieten. Bereits im ersten Halbjahr 2026 plant Laiqon mit Amundis ETF-as-a-Service-Plattform einen KI-ETF aufzulegen. IP-Concept springt als White-Label-Anbieter ebenfalls auf den ETF-Zug auf. Die Tochter der DZ-Bank plant laut „Fonds Professionell“ ab 2026 aktive und passive ETFs aufzulegen.

Naro IQ ist einen Schritt weiter. Das Kölner Fintech hat bereits eine Plattform entwickelt, mit der Fondsanbieter ihre ETFs auflegen können. Es erhielt vergangene Woche die dafür notwendige Lizenz der Bafin als Wertpapierinstitut.

Weiterer Zuwachs auf dem Markt für White-Label-ETFs seit 2024

Konkurrenz sitzt im englischsprachigen Raum. Der US-amerikanische Finanzdienstleister State Street Investment Management (SSIM) mit Sitz in Boston vermietet bereits seit längerem ETF-Infrastruktur. „Wenn ein Asset Manager oder eine Bank sagt, wir wollen ETFs, aber kennen uns damit eigentlich nicht aus, dann sind wir ein zuverlässiger Partner“, erklärt Markus Weis, Managing Director bei SSIM, im Interview mit DAS INVESTMENT. Die italienische Bank Fideuram verwaltet über die Plattform von SSIM fünf Milliarden Euro in ETFs.

Der britische Vermögensverwalter Epic Investment Partners hat im Oktober 2025 eine Plattform gegründet, mit der Fondsanbieter europäische Ucits-ETFs auflegen können.

Die New Yorker Citigroup startete im ersten Quartal dieses Jahres ebenfalls eine Plattform für ETPs. Die Plattform soll US-amerikanischen Asset Managern den Weg in den europäischen Markt ebnen, wie das Unternehmen mitteilte.

Auch die Fondsplattform Allfunds mit Sitz in Madrid übernahm im vergangenen Jahr eine White-Label-ETF-Plattform der irischen Northern Trust Asset Management.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Han-ETF und Waystone sind auf dem Markt etabliert

Han-ETF und Waystone gelten als alte Hasen im White-Label-ETF-Geschäft. Das irische Unternehmen Waystone legte seinen ersten europäischen White-Label-ETF im Jahr 2022 in seinem Heimatland auf. Im Juli dieses Jahres ergänzte das Finanzunternehmen sein Portfolio um eine Luxemburger ETF-Infrastruktur.

Der Platzhirsch auf dem europäischen White-Label-Markt ist Han-ETF. Gegründet wurde das Londoner Fintech im Jahr 2017. „Aktuell operieren rund 20 Prozent aller in Europa gelisteten ETF-Marken über die Han-ETF-Plattform“, sagt Tom Bailey, Head of ETF Research bei Han-ETF, gegenüber DAS INVESTMENT.

Han-ETF hat 25 Kunden. Zu ihnen zählen laut Bailey Jupiter Asset Management, der Vermögensverwalter Oddo BHF und The Royal Mint. Die Münzprägeanstalt des Vereinigten Königreichs hat über Han-ETF Edelmetall-ETFs auf den Markt gebracht.

Unterschiede in den Kostenstrukturen für White-Label-ETFs

Die Kosten hängen laut den Anbietern von der Anzahl der Notierungen, den mitgebuchten Dienstleistungen und den Registrierungen ab. „Im Allgemeinen belaufen sich die Startkosten auf etwa 60.000 Euro pro ETF und anschließend auf etwa 200.000 Euro pro Jahr“, erklärt Bailey. Epic Investment Partners nimmt keine Einrichtungsgebühren für Fonds. Dafür gibt es gestaffelte Preise, die mit Höhe des verwalteten Vermögens sinken.

Plattformen für White-Label-ETFs sind keine Selbstläufer

Plattformen für White-Label-ETFs sind jedoch keine Selbstläufer. Das zeigt der Fall von Goldman Sachs. Das New Yorker Finanzunternehmen gründete den „Accelerator“ im Jahr 2022, nachdem es vermehrt Anfragen von Fondsanbietern für White-Label-ETFs bekam. Zwei Jahre später wurde die Plattform jedoch wieder geschlossen, nachdem sie nicht die erwarteten Gewinne einspielte und sich kein Käufer für die Plattform fand. Die Plattform hielt dem Kostendruck im ETF-Markt nicht stand.