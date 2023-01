Canada Life Deutschland „Ein echtes Urgestein geht in den Ruhestand“

André Meissner ist ab sofort neuer Vertriebschef bei Canada Life Deutschland. Er arbeitet bereits seit rund zwei Jahrzehnten im Vertrieb des Lebensversicherers mit kanadischen Wurzeln hierzulande. In seiner neuen Funktion berichtet er an Igor Radović, der neben dem Vertrieb auch das Produkt-, Markt- und Vertriebsmanagement in Deutschland verantwortet. Das Unternehmen zählt im deutschen Maklermarkt heute zu den wichtigsten Fondspolicen-Anbietern im Neugeschäft. Hinzu kommen Grundfähigkeits- und Berufsunfähigkeits- sowie Risikolebens- und Dread-Disease-Versicherungen der Kölner.

Gerhard Schweigatz © Canada Life

Meissner folgt in seinem neuen Amt auf Gerhard Schweigatz, der den Vertrieb hierzulande seit dem deutschen Markteintritt der Canada Life im Jahr 2000 maßgeblich mit aufgebaut hatte und nach 22 Jahren in den Ruhestand geht. „Mit Gerhard Schweigatz geht ein echtes Stück Canada Life-Urgestein in den Ruhestand. Als Macher und Vorbild ist er mit uns in mehr als 20 Jahren durch dick und dünn gegangen“, sagt Markus Drews, Chef der Canada Life Assurance Europe, zu der auch das Deutschland-Geschäft des international tätigen Versicherers gehört.